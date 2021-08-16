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"Претенденты на звание героев дня": Коц об отчаянном побеге афганских лётчиков в Узбекистан

16 августа 2021, 17:25  •  82 • В мире
Военкор Александр Коц прокомментировал отчаянный побег афганских лётчиков в Узбекистан. Он иронично назвал их "претендентами на звание героев дня".
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своём Telegram-канале коротко прокомментировал новость о том, что на границе с Узбекистаном был сбит афганский самолёт.
"Претенденты на звание героев дня. Двое афганских военных лётчиков, видимо, решив не сдаваться "Талибану"*, вчера улетели в сторону границы и потерпели крушение над Узбекистаном", - заметил Коц.
Оба лётчика, добавил он, катапультировались и получили повреждения при приземлении. Теперь они доставлены в больницу.
Ранее Минобороны Узбекистана сообщило, что ПВО сбили афганский самолёт, который попытался нарушить границу республики.
*"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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