"Претенденты на звание героев дня": Коц об отчаянном побеге афганских лётчиков в Узбекистан

Военкор Александр Коц прокомментировал отчаянный побег афганских лётчиков в Узбекистан. Он иронично назвал их "претендентами на звание героев дня".

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своём Telegram-канале коротко прокомментировал новость о том, что на границе с Узбекистаном был сбит афганский самолёт.

"Претенденты на звание героев дня. Двое афганских военных лётчиков, видимо, решив не сдаваться "Талибану"*, вчера улетели в сторону границы и потерпели крушение над Узбекистаном", - заметил Коц.

Оба лётчика, добавил он, катапультировались и получили повреждения при приземлении. Теперь они доставлены в больницу.

Ранее Минобороны Узбекистана сообщило, что ПВО сбили афганский самолёт, который попытался нарушить границу республики.

*"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.