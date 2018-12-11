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"Преступником себя не считает": Командир арестованных украинских моряков счел себя военнопленным
11 декабря 2018, 23:39 • 40 • В мире
Адвокат Николай Полозов заявил, что задержанный в Керченском проливе командир группы украинских кораблей-нарушителей Денис Гриценко не признает вину. По словам защитника, его клиент считает себя военнопленным.
Задержанный в Керченском проливе командир группы украинских кораблей Денис Гриценко не признает свою вину. Об этом заявил его адвокат Николай Полозов, передает "Интерфакс".
По его словам, он лично пообщался с подзащитным. В ходе беседы Гриценко "заявил, что не признает свою вину и преступником себя не считает".
При этом, пояснил представитель защиты, арестованный командир, отказался давать показания по уголовному делу.
В ходе допроса следователя украинский гражданин заявил, что при задержании к нему силу не применяли.
"В Москве, сказал он, также давления не оказывается, относятся уважительно", - заявил Полозов.
Как сообщалось ранее, 24 украинских моряка после провокации в Керченском проливе были арестованы по решению российского суда.
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