"Преступником себя не считает": Командир арестованных украинских моряков счел себя военнопленным

Адвокат Николай Полозов заявил, что задержанный в Керченском проливе командир группы украинских кораблей-нарушителей Денис Гриценко не признает вину. По словам защитника, его клиент считает себя военнопленным.

Задержанный в Керченском проливе командир группы украинских кораблей Денис Гриценко не признает свою вину. Об этом заявил его адвокат Николай Полозов, передает "Интерфакс".

По его словам, он лично пообщался с подзащитным. В ходе беседы Гриценко "заявил, что не признает свою вину и преступником себя не считает".

При этом, пояснил представитель защиты, арестованный командир, отказался давать показания по уголовному делу.

В ходе допроса следователя украинский гражданин заявил, что при задержании к нему силу не применяли.

"В Москве, сказал он, также давления не оказывается, относятся уважительно", - заявил Полозов.

Как сообщалось ранее, 24 украинских моряка после провокации в Керченском проливе были арестованы по решению российского суда.