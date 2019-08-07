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"Преступник, потерпевший неудачу": Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения

07 августа 2019, 09:39  •  72 • В мире
Неопровержимыми доказательствами причастности Джона Болтона к попытке покушения, которое было предпринято в прошлом году, обладает Николас Мадуро. Целью покушения был сам президент Венесуэлы.
Такое заявление лидер Боливарианской Республики сделал в опубликованном во вторник, 6 августа, интервью порталу The Grayzone.
По словам Мадуро, имеющиеся у него доказательства позволяют "обвинить и запросить историческое расследование" в отношении помощника президента США по нацбезопасности.
"Он является преступником, потерпевшим неудачу", - заявил венесуэльский лидер.
Кроме того, продолжил Мадуро, американские власти и дальше будут терпеть неудачи, пытаясь дестабилизировать Венесуэлу, совершив в ней переворот.
Напомним, покушение на президента Венесуэлы было совершено 4 августа 2018 года в прямом эфире во время праздничного парада в столице государства Каракасе. В сторону ложи, где находился Мадуро, были направлены беспилотники со взрывчаткой. К счастью, охрана вовремя перехватила дроны-убийцы.
Спустя четыре дня Венесуэла потребовала от США и Колумбии выдать организаторов этого преступления. Также Мадуро обвинил в попытке покушения "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми".

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