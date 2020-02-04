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"Преступник, который бросил вызов Путину": Французские СМИ требуют денег за интервью Ходорковского

04 февраля 2020, 23:39  •  117 • Политика
Беглый олигарх-уголовник Михаил Ходорковский дал интервью французскому СМИ, но чтобы его прочитать, нужно заплатить. "Даже не смог проплатить своё попадание во французские СМИ", - смеются интернет-пользователи.
Французское издание Le Monde выпустило статью под названием "Ходорковский - преступник, который бросил вызов Путину". Это интервью с беглым олигархом-уголовником. Однако за чтение полной версии материала газета требует плату.
Для чтения доступны лишь первые четыре абзаца. Остальная часть статьи-интервью скрыта от глаз читателей за так называемым "пейволом" (Paywall). То есть для чтения материала требуется оформить платную подписку.
Ходорковский - "преступник, который бросил вызов Путину" - даже не смог проплатить своё попадание во французские СМИ. Чтобы прочитать про него статью, Le Monde требует денег. Разорятся они с "экс-олигархом", - комментирует Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".
Чем он бросает вызов? Отсутствием здравого смысла разве что, - пишет в Twitter (Не)серьёзный МИД @russiaspeaks.
Г*вном на вентилятор, - поясняет в комментариях @Lz65SDcAaaZoP7m.
Напомним, что Ходорковский скрывается от следственных органов России, которые подозревают олигарха в причастности к заказному убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Градоначальник был убит в день рождения экс-главы ЮКОСа.

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