"Преступник, который бросил вызов Путину": Французские СМИ требуют денег за интервью Ходорковского

Французское издание Le Monde выпустило статью под названием "Ходорковский - преступник, который бросил вызов Путину". Это интервью с беглым олигархом-уголовником. Однако за чтение полной версии материала газета требует плату.

Для чтения доступны лишь первые четыре абзаца. Остальная часть статьи-интервью скрыта от глаз читателей за так называемым "пейволом" (Paywall). То есть для чтения материала требуется оформить платную подписку.

Ходорковский - "преступник, который бросил вызов Путину" - даже не смог проплатить своё попадание во французские СМИ. Чтобы прочитать про него статью, Le Monde требует денег. Разорятся они с "экс-олигархом", - комментирует Telegram-канал "Выпускайте Кракена!". Чем он бросает вызов? Отсутствием здравого смысла разве что, - пишет в Twitter (Не)серьёзный МИД @russiaspeaks. Г*вном на вентилятор, - поясняет в комментариях @Lz65SDcAaaZoP7m.

Напомним, что Ходорковский скрывается от следственных органов России, которые подозревают олигарха в причастности к заказному убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Градоначальник был убит в день рождения экс-главы ЮКОСа.