"Преступления" Путина перед Западом: Полный список

Автор:

Александр Цыганов

Неизвестно, удовлетворён ли Владимир Путин перманентной истерикой Запада, но новое решение Евросоюза ввести санкции против России могло бы вызвать у него вполне эстетическое удовольствие.

И в самом деле, объявление Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали введение санкций, столь же бессмысленно, сколь и беспомощно. Мало того, что в выделениях Навального не обнаружилось ядов и отравляющих веществ, так ещё надо удержаться от хохота, пока целый сонм западных лидеров пытается превратить в политическое преступление обычную пьяную историю. Причём на фоне собственного панического отказа от проведения сколько-нибудь ответственного юридического расследования.

Страшный Грендель Запада

Хотя западных варваров понять можно. Во-первых, они прекрасно знают подлинную подоплёку реальной истории с Навальным. Во-вторых, им это неважно, когда у них уже есть идеальный, на все случаи жизни, злодей. Этакий чудовищный Грендель, которого нужно непременно победить коллективному европейскому Беовульфу.

Вот только... никак не получается.

И кто же это чудовище, которому теперь и отважный Жозеп Боррель бестрепетно вышел оторвать руку, покусившуюся на милого мальчика Лёшу?

Это президент России Владимир Путин

Путин – злодей. Без сомнения. Сам мальчик Лёша Навальный его так охарактеризовал. Какие ещё могут быть сомнения?

Ну, ладно. Злодей и злодей. Не первый и не последний. Зачем так волноваться, чтобы остатки последней политической культуры с размаху в болото вышвыривать? Даже если бы Грендель-Путин в нём сидел, его этим не прошибёшь. А вот себя – запросто.

Впрочем, Западу не впервые терять лицо. Но всё же и на фоне истории отношение к лидеру России как там, так и в среде российских прозападных либералов уж слишком истерично-личное. Словно он им на хвост наступил. На змеиный. И теперь змея извивается, шипит, пытается куснуть пригвождающую её к земле ногу, пустить в неё яд. Но на ноге той сапог непрокусываемый. В виде поддержки народа. И ничего с этим змея сделать не может!

Справедливости ради надо признать, что ненавистники Путина обитают и на крайне правом фланге политического спектра. Ненавидят его различного рода националисты, забубённые коммунисты, ностальгирующие по СССР. Да и многие патриоты, что уж там темнить.

Вот только как-то так получается, что либералы прозападные ненавидят его за слишком патриотическую политику, за политику государственническую, пророссийскую и антизападную. А правые и красные – наоборот, за недостаточную государственность, за приверженность государственному капитализму и даже за прозападность.

Получается, Путин – центрист. И потому при всех подчас возникающих у народа вопросах к его внутренней политике в целом народ – за него. Потому как сам народ – всегда центрист.

И вот это всё очень хорошо видно по тому перечню "злодеяний" и "преступлений" Владимира Темнейшего, который на него навешивают и справа, и слева.

Лёха Навальный как вершина падения Владимира Путина

Конечно, перед коварным отравлением Лёхи Навального трусами с "Новичком" (или бутылкой в трусах? – все уже запутались) меркнут все предыдущие злодейства Владимира Путина. И отравление Скрипалей "Новичком", и казнь Литвиненко полонием, и даже назначение Рекса Тиллерсона госсекретарём США. Но всё же хотелось бы составить хоть небольшой каталожик преступлений президента России, чтобы твёрдо понимать, в чём он виноват. И заодно увериться, что грязная атака на Навального является вершиной падения Путина. По крайней мере, пока Лёша новые трусы не запачкает.

А перед кем преступления, перед левыми или правыми, решайте сами. Хотя оно и из обвинений сразу видно.

Итак.

– Путин лично признался, что евреи вызывали у него симпатию, а его отношения с израильским премьером Нетаньяху какие угодно, но явно не враждебные (а надо?).

– Путин участвовал в приватизации, когда работал в команде Собчака в Санкт-Петербурге (а вся страна гневно швырнула ваучеры в гладкую рожу Чубайсу?).

– Путин вместе с евреями и кавказцами уничтожил до восьми миллионов человек русского населения, зато втайне от русских предоставил гражданство России "десяткам миллионов иностранцев, в основном кавказцам" (на Гаагу тянет, вот только всё население в ставших иностранными трёх кавказских республиках не достаёт до 17 млн человек).

– Путин разрешил вывоз необработанных алмазов в ЮАР, хотя "каждый знает, что для государства выгоднее построить заводы по огранке алмазов внутри страны, а затем продавать готовые изделия" (а вот не "каждый" знает, что рынок драгоценных камней, прежде всего бриллиантов, перенасыщен, и призовые цены на нём удаётся поддерживать только за счёт жёсткой монополии "Де Бирс"; причём с таким положением дел согласны и потребители, ибо – статус и уважуха).

Ну и, пожалуй, вершина (нет, Лёша, не волнуйся, до тебя не дотягивает) в обвинениях с этой стороны:

– Путин начал строительство нефтепровода и газопровода в Китай со стремительного уничтожения природных ресурсов страны, причём деньги за это достаются строго евреям. Но и этого мало! – Путин с евреями втайне от населения страны передали, скорее всего, продали Китаю больше 300 кв. км территории РФ (это 0,017% площади России, зато помогло уладить отравлявший отношения между странами вопрос о границе и выйти на уровень почти стратегического союза, уже сегодня внушающего страх и почтение Вашингтону. И да, Китай по тому же соглашению отдал России несколько большие площади).

Есть и забавные обвинения. В смысле, предельно смешно звучащие сегодня, когда на день рождения военные преподнесли своему главнокомандующему подарок в виде успешных войсковых стрельб гиперзвуковой ракеты "Циркон":

– Путин окончательно подорвал дееспособность российской армии; происходит расхищение новейших военных технологий; артиллерия, танки, самолёты, вертолёты остались без снарядов, мин и других боевых средств; ликвидированы ведущие военные производства и военная наука (особенно в Сирии это проявилось, ага!).

Плач либеральной Несмеяны

Тут мы, кажется, спалились в подзаголовке. Но, надо полагать, читатель и сам с первых строк поймёт, в чьих глазах Путин совершил ещё более омерзительные деяния, нежели перед предыдущей компанией.

– Путин ущемляет свободу слова, начав с крупнейшей частной телекомпании НТВ. Основатель её Владимир Гусинский был арестован по обвинению в "хищении чужого имущества в крупном размере группой лиц путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, мошенничестве" (нет, конечно же, миллионы на собственное телевидение он собирал по копеечке, беззаветно трудясь в кооперативе "Инфэкс", который "занимался финансовыми и правовыми консультациями, а также политическим анализом по заказу клиентов". Причём в основном – клиентов иностранных, и американская фирма "Арнольд и Портер", с которой был создан пресловутый "Мост", совершенно ни при чём).

– Путин ущемляет свободу бизнеса: у живого Ходорковского отобрал крупнейшую российскую нефтяную компания "ЮКОС". Причём только из-за того, что её хозяин посмел проявить непослушание и собственные политические амбиции (доказанные в суде обвинения в неуплате налогов, мошенничестве и косвенно – через подчинённых – в заказных убийствах, ничего, разумеется, не значат).

У Ходорковского отобрали крупнейшую российскую нефтяную компанию "ЮКОС". Фото: Alex Vog/Shutterstock.com

– Наконец, в истории с Березовским президент ущемил свободу вообще всего. Ибо Борис Березовский и занимался бизнесом, и владел СМИ, и делал политику, открывая, в частности, ногою двери в кабинет если не самого Ельцина, то его дочки Татьяны Юмашевой. А уж та напевала папке в уши угодные Березовскому решения. А Путин взял и выгнал того в Лондон. Едва не посадил (видимо, из совсем уж лютой своей вредности – всё равно Березовского потом англичане на собственном галстуке самоубили).

– Путин узурпировал пост президента. Он переизбрался на третий, а затем и на четвёртый сроки (тем самым он лишил шанса стать главой государства и повести его по верному пути... э-э-э... как их, даже забыл. В общем, были настоящие демократические претенденты, набиравшие по целых два процента, но из-за Путина с его 75% даже их имён ни у кого в памяти не осталось. Преступление? Ну конечно!).

– Путин разгонял марши оппозиции и даже не дал свершиться целой Болотной революции, жестоко избивая ОМОНом неполживых борцов за свободу с металлической арматурой в руках (юмористы там ещё были. Надо бы добавить в этот панегирик... э-э-э, поминальник Путину ещё одно преступление: не дал России возможности пойти по украинскому пути и полюбоваться в конечном итоге на президента Зелен… э-э-э, Каца. И с Татьяной Лазаревой в премьерах).

Тут необходимо прерваться. Потому как рискуем сделать совсем бледным преступление века против Лёши Навального во всём том бесчисленном сонме ярчайших злодеяний Путина против оппозиции. Посмотрим лучше на мировую арену.

Демон для Запада

Эта музыка точно будет вечной. Ибо ныне западные СМИ сами не могут набрать достаточно слов, чтобы описать, почему у Запада возникло столько обвинений в адрес Владимира Путина. Какое-то он просто инфернальное зло для Запада в себе воплотил, наш президент. Просто какой-то фараон Джехутимесу, он же Тутмос III, разгромивший при горе ар Мегиддо (она же на языке древних греков Армагеддон) войска аж трёхсот, как говорят источники, царств! В основном иудейских, кстати.

Так что ограничимся краткой версией.

– Путин в 2007 году в Мюнхенской речи нагло попросил Запад ограничиться уже реквизированным после распада СССР геополитическим богатством, дерзко предупредив, что иначе мир впадёт в новую холодную войну (что и произошло).

– Путин отравил в Лондоне бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко полонием, а затем, в Англии же, бывшего сотрудника разведки ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим газом. И не сознался в этом, несмотря на кроткие увещевания западных правительств, отчего обвинение подвисло, ибо не смешных доказательств в руках у их спецслужб не нашлось от слова "совсем".

Бывший сотрудник разведки ГРУ Сергей Скрипаль, "недоотравленный" нервно-паралитическим газом. Фото: ukr.media/Globallookpress

– Путин неспровоцированно напал на Грузию в 2008 году, безосновательно отражая вероломное нападение грузин на русских миротворцев и избавляя от геноцида население Южной Осетии и Абхазии (каковой геноцид в своём исполнении Грузия уже устраивала в 1990-е годы и там, и там).

– Путин коварно отнял у мирной, демократической, дружественной Украины Крым и напал на Донбасс, защищая тамошних сепаратистов от нёсших им истинный свет и мир украинских нацистов.

– Путин сбил малайзийский гражданский самолёт рейса МН17 над Украиною, не удовлетворившись злодействами в Крыму и Донбассе.

– Путин поставил в администрацию Дональда Трампа госсекретаря Рекса Тиллерсона, он же заставил Трампа уволить беднягу.

– Путин поставил самого Трампа на пост президента США, взломав сервер в Демократической партии и вмешавшись в выборы.

– Путин взломал и вмешался в выборы в Италии.

– Путин взломал и вмешался в выборы во Франции.

– Путин взломал и вмешался в выборы в Германии.

– Путин взломал и вмешался в Brexit. Или даже лично организовал выход Британии из ЕС. А для чего ещё ему нужно было травить Скрипалей?

– Путин заставил газету New York Times критиковать президента Украины Петра Порошенко по версии президента Украины Петра Порошенко...

Ой, опять необходимо прерваться. А то опять из обвинений Путина восстаёт какая-то клоунада, снова грозящая затмить грязную попытку задушить смелый голос Лёши Навального. Трусами с бутылкой.

Транспортировка Лёши Навального в немецкую клинику "Шарите". Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Globallookpress

Ну почему, почему Путин многогранен в своей преступной деятельности?! Только начнёшь в ней разбираться – Лёшина доля сразу с вершины инфернального зла обрушивается в трясину непроизвольного хохота. А на данный момент релевантно, согласно очередным западным брызгам слюнями изо рта, преступление именно против Лёши.

В общем, нечего делать. Не удаётся завершить наше расследование. Скажем лишь одно. Уж коли Путин, по общему мему Запада, "держит Запад за горло", то, значит, он всё делает правильно. В конце концов, не Россия топчет гусеницами танков территории близ границ Запада, а совсем наоборот. И не русские стратегические бомбардировщики тренируются в нанесении ядерных ударов по США из воздушного пространства Мексики. А опять-таки наоборот.

И сама ненависть Запада к Владимиру Путину говорит в этих обстоятельствах только об одном: он действительно настоящий радетель и защитник земли Русской. И в этом качестве он уже вошёл в историю России как один из лучших её управителей.