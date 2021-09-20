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"Преступление международного масштаба": СБУ хочет наказать 87 русских за выборы в Крыму

20 сентября 2021, 22:45  •  102 • Политика
Служба безопасности Украины хочет наказать как минимум 87 граждан России за выборы в Крыму. "Преступление международного масштаба", - так оценили в ведомстве демократическую процедуру, проходившую с 17 по 19 сентября.
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту "незаконных выборов в Госдуму России, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма", сказано на сайте ведомства.
Сам процесс назван "псевдоголосованием". Следователи выявляют всех причастных к нему. Причём "под раздачу" должны попасть не только русские, но и украинцы, которые "помогали государству-агрессору". Дело открыто по части 1 статьи 11 УК Украины "Государственная измена". По этой статье предусмотрено наказание в виде 12-15 лет тюрьмы.
В сообщении также говорится о том, что Службе нацбезопасности и обороны Украины были представлены материалы о 33 кандидатах и 54 членах избирательных комиссий Крыма. По всей вероятности, Киев ввёл против них санкции.
"Они не просто легитимизируют оккупационную власть, а несут угрозу суверенитету и независимости Украины и являются соучастниками преступления международного масштаба", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

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