|
"Преступление и наказание, или А нас за шо?!": Субботин об истерике Навального из-за эксперимента "Яндекса"
28 апреля 2020, 20:10 • 31 • Политика
Навальный пожаловался, что "Яндекс" выделял в поисковике негативные публикации о нём. "Преступление и наказание, или А нас за шо?!" - комментирует истерику "оппозиционера" Александр Субботин.
Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный обругал "Яндекс" последними словами, а потом возмутился, что сервис выделяет негативные публикации о нём. В соцсети не удержались от иронии и сарказма.
Речь идёт о целой серии сообщений Навального в Twitter, в которых он оскорбляет "Яндекс" различными словами, постепенно переходя ко всё более оскорбительным выражениям. Причиной истерики стало то, что поисковик начал выделять негативные публикации про "оппозиционера". При этом в "Яндексе" объяснили, что выделение новостей про Навального связано с новыми поисковыми алгоритмами.
Эксперимент "Яндекса" с новым алгоритмом поиска прошёл в ночь на 27 апреля. По запросу "Навальный" поисковик начал выделять негативные публикации о "борце с режимом". К вечеру 27 апреля подборку материалов разбавили статьёй о Навальном в "Википедии".
Фото: скриншот Twitter/@subbotin_ru
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 апреля 2020, 23:10
|
23 апреля 2020, 03:10
|
26 апреля 2020, 17:10
|
27 апреля 2020, 00:10
|
23 апреля 2020, 06:10
|
22 апреля 2020, 16:35
|
22 апреля 2020, 14:10