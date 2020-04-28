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"Преступление и наказание, или А нас за шо?!": Субботин об истерике Навального из-за эксперимента "Яндекса"

28 апреля 2020, 20:10  •  31 • Политика
Навальный пожаловался, что "Яндекс" выделял в поисковике негативные публикации о нём. "Преступление и наказание, или А нас за шо?!" - комментирует истерику "оппозиционера" Александр Субботин.
Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный обругал "Яндекс" последними словами, а потом возмутился, что сервис выделяет негативные публикации о нём. В соцсети не удержались от иронии и сарказма.
Речь идёт о целой серии сообщений Навального в Twitter, в которых он оскорбляет "Яндекс" различными словами, постепенно переходя ко всё более оскорбительным выражениям. Причиной истерики стало то, что поисковик начал выделять негативные публикации про "оппозиционера". При этом в "Яндексе" объяснили, что выделение новостей про Навального связано с новыми поисковыми алгоритмами.
"Преступление и наказание, или А нас за шо?!" - комментирует подборку сообщений "борца с режимом" в Twitter Александр Субботин.
"Навальный снова ущемился об "Яндекс", как легко задеть его эго", - отмечает @Tasyaponovar.
"Дотянулся Теран, даже из бункера гадит лидеру ПРБ (Прекрасной России Будущего)", - иронизирует @aancros.
"Как человек с гуманитарно-техническим складом ума поддерживаю любые эксперименты против Навального. Можно даже генетические", - шутит @delistrat.
Эксперимент "Яндекса" с новым алгоритмом поиска прошёл в ночь на 27 апреля. По запросу "Навальный" поисковик начал выделять негативные публикации о "борце с режимом". К вечеру 27 апреля подборку материалов разбавили статьёй о Навальном в "Википедии".
Фото: скриншот Twitter/@subbotin_ru

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