"Пресса США ищет в Сирии новый повод для импичмента Трампа": Политолог о новом фейке New York Times

В МИД России назвали фейком статью американской газеты The New York Times, в которой утверждается, будто бы Москва оказывает давление на расследование ООН ударов по больницам Сирии. Для чего американское издание сделало этот вброс, объяснил политолог, правозащитник и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, причину следует искать прежде всего во внутриполитической ситуации в США. А там сейчас главная тема - это импичмент президента Дональда Трампа. При этом The New York Times традиционно поддерживает демократов и ненавидит нынешнего главу США.

"Я подозреваю, что демократы щупают почву, каким-то образом сирийское досье подтянуть под расследование, предваряющее импичмент", - сказал Алексей Мартынов в интервью Nation News.

Политолог поясняет, что тактика демократов заключается в том, чтобы постоянно нервировать и отвлекать Дональда Трампа от подготовки к предстоящим выборам на второй срок. Только этим можно объяснить появление нелепого фейка о Сирии, считает Мартынов.