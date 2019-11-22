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"Пресса США ищет в Сирии новый повод для импичмента Трампа": Политолог о новом фейке New York Times
22 ноября 2019, 08:39 • 76 • Политика
Американская The New York Times ищет в Сирии новый повод для импичмента президента США Дональда Трампа. Так прокомментировал фейковую статью издания политолог Алексей Мартынов.
В МИД России назвали фейком статью американской газеты The New York Times, в которой утверждается, будто бы Москва оказывает давление на расследование ООН ударов по больницам Сирии. Для чего американское издание сделало этот вброс, объяснил политолог, правозащитник и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
По его словам, причину следует искать прежде всего во внутриполитической ситуации в США. А там сейчас главная тема - это импичмент президента Дональда Трампа. При этом The New York Times традиционно поддерживает демократов и ненавидит нынешнего главу США.
Политолог поясняет, что тактика демократов заключается в том, чтобы постоянно нервировать и отвлекать Дональда Трампа от подготовки к предстоящим выборам на второй срок. Только этим можно объяснить появление нелепого фейка о Сирии, считает Мартынов.
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