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"Пресловутые козни Москвы"? Посольство России ответило на обвинения Киева о трагедии в Одессе
04 мая 2020, 17:10 • 53 • Политика
Украина продолжает затягивать следственные действия, начатые из-за трагедии в Одессе - массовой гибели людей в горящем Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Киев ищет причины в "пресловутых кознях Москвы", считают в посольстве России на Украине.
Ранее Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в отказе выяснять причины гибели 48 человек в Одессе. Дипведомство опубликовало на своей странице в Facebook на это ответ. Представители посольства напомнили о затягивании Киевом следственных действий. На Украине местные суды также не спешат рассматривать дела в связи с трагедией в Одессе. Так считают не только дипломаты, но и члены Наблюдательной комиссии ООН по правам человека.
"При этом прискорбно, что вместо того чтобы направить усилия на исправление ситуации и добиться подвижек в привлечении к ответственности виновных в этой трагедии, в Киеве предпочитают искать её причины в пресловутых кознях Москвы, обвиняя её в неких тайных замыслах против Украины", - сказано в заявлении.
В дипведомстве утверждения МИД Украины о "провокации" событий в Одессе силами России назвали голословными. В посте говорится, что эти предположения "не имеют ничего общего с реальностью". Сотрудники посольства отвергли все намёки на организацию Москвой массовых беспорядков, завоз боевиков, парализацию работы одесских силовиков и запугивание активистов.
Дипломаты предложили внимательно всмотреться в те видеозаписи, сделанные 2 мая и имеющиеся в публичном доступе, ознакомиться с показаниями людей, которые лично наблюдали трагические события. Тогда можно было бы "без особого труда" выяснить, кто на самом деле спланировал и учинил погром, установить организаторов и исполнителей. По мнению представителей посольства, украинские и судебные, и следственные органы об этом знают, но не действуют.
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