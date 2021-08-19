Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
США нанесли удар по лучшим людям России
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Главная / Политика

"Пресловутая игра": В МИД России оценили слова Борреля о влиянии русских в Афганистане

19 августа 2021, 17:50  •  87 • Политика
Заместитель главы МИД России Александр Грушко оценил слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что Брюссель якобы не допустит влияния Москвы или Пекина в Афганистане. Дипломат подчеркнул, что всё это не более чем "пресловутая игра".
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в четверг заявил, что Брюссель не может позволить Москве или Пекину оказывать влияние или взять под контроль сложившуюся в Афганистане ситуацию. Такие слова, отметил замглавы МИД России Александр Грушко, вызывают удивление.
Дипломат предположил, что в Евросоюзе полагают, что после ухода США и их союзников из Афганистана талибы* подчинятся воле Брюсселя.
"Это всё та же пресловутая игра "с нулевым результатом", судьбы самих афганцев здесь на последнем месте", - подчеркнул замминистра.
*"Талибан", талибы - организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





87
Источник
Похожие новости
19 августа 2021, 02:15
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
19 августа 2021, 06:50
Американцы выставили против России "легион": Патрушев разоблачил "агентов влияния"
19 августа 2021, 06:50
Патрушев рассказал, о чём "США умалчивают": "Сдались без боя"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2021, 06:00
ОП купил «Свободу» и Тягнибока, чтобы праворадикалы озвучили ультиматум Байдену
17 августа 2021, 09:55
США нанесли удар по лучшим людям России
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
14 августа 2021, 12:15
В России придумали ответ на "Крымскую платформу"
15 августа 2021, 02:00
Талибы уже в Кабуле: В столице Афганистана слышны крики и выстрелы - видео
17 августа 2021, 23:40
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.