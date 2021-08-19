"Пресловутая игра": В МИД России оценили слова Борреля о влиянии русских в Афганистане

Заместитель главы МИД России Александр Грушко оценил слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что Брюссель якобы не допустит влияния Москвы или Пекина в Афганистане. Дипломат подчеркнул, что всё это не более чем "пресловутая игра".

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в четверг заявил, что Брюссель не может позволить Москве или Пекину оказывать влияние или взять под контроль сложившуюся в Афганистане ситуацию. Такие слова, отметил замглавы МИД России Александр Грушко, вызывают удивление.

Дипломат предположил, что в Евросоюзе полагают, что после ухода США и их союзников из Афганистана талибы* подчинятся воле Брюсселя.

"Это всё та же пресловутая игра "с нулевым результатом", судьбы самих афганцев здесь на последнем месте", - подчеркнул замминистра.

*"Талибан", талибы - организация, деятельность которой в России запрещена.