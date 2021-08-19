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"Пресловутая игра": В МИД России оценили слова Борреля о влиянии русских в Афганистане
19 августа 2021, 17:50 • 87 • Политика
Заместитель главы МИД России Александр Грушко оценил слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что Брюссель якобы не допустит влияния Москвы или Пекина в Афганистане. Дипломат подчеркнул, что всё это не более чем "пресловутая игра".
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в четверг заявил, что Брюссель не может позволить Москве или Пекину оказывать влияние или взять под контроль сложившуюся в Афганистане ситуацию. Такие слова, отметил замглавы МИД России Александр Грушко, вызывают удивление.
Дипломат предположил, что в Евросоюзе полагают, что после ухода США и их союзников из Афганистана талибы* подчинятся воле Брюсселя.
"Это всё та же пресловутая игра "с нулевым результатом", судьбы самих афганцев здесь на последнем месте", - подчеркнул замминистра.
*"Талибан", талибы - организация, деятельность которой в России запрещена.
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