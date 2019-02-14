Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в ударе в спину Украине
Американцы сами развенчали свой миф о присутствии российских военных в Венесуэле
«Постановочная сцена»: была ли химатака в Сирии
«Обеспечить политический процесс»: какие вопросы обсудят президенты России, Иран...
Главная / Политика

"Преследуют напористый подход": Песков прокомментировал готовящиеся санкции США

14 февраля 2019, 14:54  •  25 • Политика
Сегодня, 14 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новых возможных санкциях США. "Преследуют напористый подход", - сказал он.
Он, в частности, отметил, что согласно русской традиции, теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.
"Но при нынешних настроениях и в Конгрессе, и Сенате США надеяться на улучшение наших двусторонних отношений или хотя бы на устойчивую ремиссию болезни русофобии в данный момент не приходится, - заявил он. - Это оголтелая русофобия, которая не основывается на экспертных данных".
Также он добавил, что многие авторы не понимают, о чем речь. И могут находиться под влиянием навязанных чувств. Однако тот, кто искусственно навязывает подобные эмоции, преследует прагматичный торговый напористый подход.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


25
Источник
Похожие новости
14 февраля 2019, 05:09
"Индийцы начали вести себя капризно": Баранец отметил непостоянство Дели в вопросах военного сотрудничества
14 февраля 2019, 01:54
Василий Небензя провёл в Совбезе ООН урок истории для «западных партнёров»
13 февраля 2019, 19:24
Новый очаг напряжения у границ России: Американский генерал предложил принять Грузию в НАТО по принципу Германии
Загрузка...
14 февраля 2019, 08:24
"Навальный уже ведёт расследование?»: Оппозиционера в Сети призвали заняться скандалом в армии США
14 февраля 2019, 01:54
"Наше послание - простое": США начали давить на Китай долгами Мадуро
14 февраля 2019, 05:09
Посол США в России предложил провести "космические" переговоры президентов двух держав
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2019, 01:09
Терпение лопнуло: Россия и Иран отказались от доллара
08 февраля 2019, 12:39
Украинские военные направили на перехват русских в Азовском море "бронированные катера", заявил командующий ООС
10 февраля 2019, 19:54
"Это что-то новенькое, басурманское": за очередным "фактом" о семье Путина рассмотрели руку США
09 февраля 2019, 08:09
Шведский журналист допустил прямую ликвидацию украинских нарушителей в Керченском проливе
09 февраля 2019, 17:54
Россия и Турция начинают войну в Идлибе
10 февраля 2019, 13:24
В Сирии начались бои между Ираном и Россией
08 февраля 2019, 09:24
Самый богатый человек мира преподал "урок" шантажистам - "слил" в Сеть скандальную переписку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.