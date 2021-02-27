"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского

Зеленского заподозрили в подготовке военной провокации в Донбассе. "Завтра в России отмечается День Сил специальных операций, как раз решили преподнести подарочек", - предполагает политолог Александр Перенджиев.

В пятницу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для принятия "оперативных решений". По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, не исключено, что на совещании обсуждалась подготовка к новым провокациям на территории Донбасса.

Эксперт отметил, что в последнее время Украина и США стараются устроить провокации против России в значимые для страны даты. Например, 27 февраля в России отмечают День Сил специальных операций. Не исключено, что в преддверии праздника в Киеве обсуждали, какой "подарочек" преподнести Москве. И один из вариантов - провокация против Донбасса.

При любом раскладе республики смогут не только дать достойный ответ, но и нанесут контрудар - как положено. Будет активная оборона, поэтому никто не собирается просто сдерживать Вооружённые силы Украины или нацбатальоны,

- отметил Александр Перенджиев в беседе с Nation News

Пока лишь известно, что СНБО Украины на заседании в закрытом режиме в пятницу принял решение военного содержания по Крыму. Часть принятых решений будет раскрыта публике через две недели.