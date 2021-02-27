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"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
27 февраля 2021, 00:55 • 82 • Политика
Зеленского заподозрили в подготовке военной провокации в Донбассе. "Завтра в России отмечается День Сил специальных операций, как раз решили преподнести подарочек", - предполагает политолог Александр Перенджиев.
В пятницу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для принятия "оперативных решений". По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, не исключено, что на совещании обсуждалась подготовка к новым провокациям на территории Донбасса.
Эксперт отметил, что в последнее время Украина и США стараются устроить провокации против России в значимые для страны даты. Например, 27 февраля в России отмечают День Сил специальных операций. Не исключено, что в преддверии праздника в Киеве обсуждали, какой "подарочек" преподнести Москве. И один из вариантов - провокация против Донбасса.
- отметил Александр Перенджиев в беседе с Nation News
Пока лишь известно, что СНБО Украины на заседании в закрытом режиме в пятницу принял решение военного содержания по Крыму. Часть принятых решений будет раскрыта публике через две недели.
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