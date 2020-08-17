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"Пренебрежение близостью": В Офисе Зеленского упрекнули Минск за передачу "вагнеровцев" России

17 августа 2020, 09:45  •  109 • Политика
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского упрекнули Белоруссию, назвав решение о возвращении 32 граждан РФ на Родину безответственным. Кроме того, в Незалежной считают, что Минск пренебрёг принципом "взаимопомощи и близости народов".
В Киеве официально прокомментировали освобождение 32 российских граждан в Белоруссии, отметив, что такое решение было безответственным. В частности, в Офисе главы Незалежной Владимира Зеленского обвинили Минск в пренебрежении принципом взаимопомощи и исторической близости украинского и белорусского народов.
"Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", - заявили в Офисе Зеленского, подчеркнув, что такой поступок белорусских властей говорит о "внутренних ценностях".
Кроме того, официальный Киев открестился от обвинений в призывах к беспорядкам в Минске, отметив, что Украина уважает географические и политические границы каждой страны.
29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. В Минске объявили, что они являются членами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. 14 августа Белоруссия передала России 32 российских гражданина, ещё один россиянин, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

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