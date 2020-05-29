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"Премию мира за такое не дадут": Что грозит Трампу за попытку регулировать соцсети

29 мая 2020, 22:55  •  98 • Политика
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей, лишив их иммунитета от претензий по редактированию контента. "Премию мира" за такое не дадут, но Дональд Трамп точно войдёт в мировую историю как человек, который не словом, а делом защищал пользователей от произвола и всевластия социальных сетей, уверен эксперт Александр Малькевич.
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей, который снимает иммунитет от претензий по редактированию контента. Ситуацию прокомментировал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
По его словам, "IT-гиганты" уже давно ограничивают свободу слова по всему миру. Поэтому можно только приветствовать те действия, которые власти США начали принимать против социальных сетей, считает эксперт. Малькевич отмечает, что этими действиями американские власти, по сути, признали то, о чём Россия говорит уже давно. Что соцсети - это монополисты, которые бесконтрольно и хамски пользуются своим доминирующим положением на рынке.
"Любая монополия должна быть раздроблена. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Неприемлемо, когда ноунеймы анонимно решают, какой пост удалить или пометить как дезинформацию, а какой - оставить и продвинуть", - сказал эксперт в интервью "Вечерней Москве".
Он добавил, что за попытку отрегулировать эту сферу Трампу вряд ли вручат "Премию мира". Но то, что он войдёт в мировую историю как человек, который не словом, а делом защищал пользователей от произвола и всевластия социальных сетей, это точно, подчеркнул Малькевич.
"Цензура уже давно существует. Главные цензоры - соцсети. Когда "Твиттер" ограничил доступ к твиту Трампа, соцсеть сознательно и хамски показала, что она здесь власть", - подытожил эксперт.

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