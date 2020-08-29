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"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовском ответе Лукашенко

29 августа 2020, 05:05  •  37 • Политика
В литовском ответе президенту Белоруссии Александру Лукашенко о портах русские нашли множество плюсов. Например, обоюдная выгода и Минску, и Москве. "Премьер не умеет считать?" - спрашивают люди о политике из Литвы.
Ранее Лукашенко заявил, что рассматривает возможность использования альтернативных маршрутов, чтобы можно было отказаться от транзита через порты Польши и Литвы.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на своей странице в Facebook прокомментировал это. Он считает, что в случае такого решения Белоруссия первой же и пострадает. Он также отметил, что Лукашенко испытывает "ненависть" к гражданам своей страны.
В комментариях "Яндекс.Новостей" развернулась целая дискуссия на эту тему. В целом русские поддерживают решение президента Белоруссии и осуждают ЕС.
"Абсолютно безграмотный ответ литовского премьер-министра. Основная прибыль Литвы идёт из портов, из предоставления портовой инфраструктуры. Безусловно, решение Лукашенко существенно ударит по бюджету Литвы", - пишет populowandrei.
Он даже привёл цифры. Бюджет Литвы составляет 11,5 миллиардов евро, причём от использования портов и их инфраструктуры эта страна получает от Белоруссии больше трёх миллиардов. То есть почти треть от общей суммы.
"И кому будет хуже, если остановится товаропоток? Может, литовский премьер не умеет считать?" - спрашивает пользователь.
"Порт Новороссийск, порт Калининград, что там ещё... Усть-Луга... Питер. В общем, вариантов масса. Да и дальнобойщики порадуются. Многие страдали от недозагруза в последнее время. А тут прям намечается много грузов", - прокомментировал новость Olek S.
"В Калининграде будут рады увидеть транзитный груз!" - считает Сергей Леонов.

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