"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовском ответе Лукашенко

Ранее Лукашенко заявил, что рассматривает возможность использования альтернативных маршрутов, чтобы можно было отказаться от транзита через порты Польши и Литвы.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на своей странице в Facebook прокомментировал это. Он считает, что в случае такого решения Белоруссия первой же и пострадает. Он также отметил, что Лукашенко испытывает "ненависть" к гражданам своей страны.

В комментариях "Яндекс.Новостей" развернулась целая дискуссия на эту тему. В целом русские поддерживают решение президента Белоруссии и осуждают ЕС.

"Абсолютно безграмотный ответ литовского премьер-министра. Основная прибыль Литвы идёт из портов, из предоставления портовой инфраструктуры. Безусловно, решение Лукашенко существенно ударит по бюджету Литвы", - пишет populowandrei.

Он даже привёл цифры. Бюджет Литвы составляет 11,5 миллиардов евро, причём от использования портов и их инфраструктуры эта страна получает от Белоруссии больше трёх миллиардов. То есть почти треть от общей суммы.

"И кому будет хуже, если остановится товаропоток? Может, литовский премьер не умеет считать?" - спрашивает пользователь.

"Порт Новороссийск, порт Калининград, что там ещё... Усть-Луга... Питер. В общем, вариантов масса. Да и дальнобойщики порадуются. Многие страдали от недозагруза в последнее время. А тут прям намечается много грузов", - прокомментировал новость Olek S.

"В Калининграде будут рады увидеть транзитный груз!" - считает Сергей Леонов.