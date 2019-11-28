"Прекратите злить Россию": Польский депутат обрушился с критикой на власти своей страны

По мнению Кшиштофа Босака, американцы, расширяя свое военное присутствие на территории Польши, не собираются "заниматься благотворительностью. Президент США вполне открыто сказал, что американские военные базы, которые размещаются на польской территории, Варшава будет содержать самостоятельно, то есть за свой счет, пишет Nation News.

При этом, отметил депутат, некоторые польские политики и комментаторы навсегда застряли во временах холодной войны. Они не обращают внимания на то, что эта война давно закончилась. Сейчас в мире популярна "политика сделок".

Что касается польской политики, то Варшава должна начинать "думать самостоятельно". Нет нужды постоянно оглядываться на мнение других стран. К тому же, добавил Босак, странным образом Россия заменила Польше всю международную политику: что бы ни происходило, всё обязательно сведётся к российскому вопросу. По мнению депутата, вся восточная политика Польши "синонимична" борьбе с Москвой.