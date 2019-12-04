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"Прекратите защищать Путина": Бывший посол США в России разозлился на ведущего Fox News

04 декабря 2019, 19:39  •  139 • Политика
Майкл Макфол, занимавший должность американского посла в России во время пребывания на посту президента Барака Обамы, раскритиковал ведущего Fox News Такера Карлсона за утверждение, что президент России Владимир Путин не ненавидит Америку. Так он отреагировал на пост Карлсона в "Твиттере", в котором ведущий заявил, что не верит во вмешательство России в выборы в США и что левые ненавидят Штаты гораздо больше, чем Путин.
"Своими плохо информированными разглагольствованиями вы способствуете антиамериканским целям, - возмутился Макфол. - Я говорю по-русски. Я знаю Россию. Я прожил там 8 лет. Вы ошибаетесь, мистер Карлсон. Путин действительно ненавидит Америку", - заявил дипломат. Он призвал Карлсона быть патриотом и прекратить защищать Путина.
Во вторник вечером в ходе своей телепередачи на Fox News Карлсон сказал, что "ирония, конечно, заключается в том, что Путин, при всех его недостатках, не ненавидит Америку так, как многие из этих людей. Они очень не любят нашу страну. И они называют других людей предателями за то, что они высказывают тезисы Путина”.
СМИ замечают, что это не первый случай демонстрации Карлсоном "пророссийских взглядов" в прямом эфире. В прошлом месяце он скандально прославился тем, что в разговоре с гостем неожиданно заявил, что в российско-украинском конфликте поддерживает Россию. Правда, позже оговорился, что это была шутка.

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