"Прекратите защищать Путина": Бывший посол США в России разозлился на ведущего Fox News

"Своими плохо информированными разглагольствованиями вы способствуете антиамериканским целям, - возмутился Макфол. - Я говорю по-русски. Я знаю Россию. Я прожил там 8 лет. Вы ошибаетесь, мистер Карлсон. Путин действительно ненавидит Америку", - заявил дипломат. Он призвал Карлсона быть патриотом и прекратить защищать Путина.

Во вторник вечером в ходе своей телепередачи на Fox News Карлсон сказал, что "ирония, конечно, заключается в том, что Путин, при всех его недостатках, не ненавидит Америку так, как многие из этих людей. Они очень не любят нашу страну. И они называют других людей предателями за то, что они высказывают тезисы Путина”.

СМИ замечают, что это не первый случай демонстрации Карлсоном "пророссийских взглядов" в прямом эфире. В прошлом месяце он скандально прославился тем, что в разговоре с гостем неожиданно заявил, что в российско-украинском конфликте поддерживает Россию. Правда, позже оговорился, что это была шутка.