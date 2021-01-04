"Прекратите врать…!!!": Глава медпалаты Украины разнёс ложь о "Спутнике V" одним постом

В частности, Кравченко ответил на слова главного санитарного врача Олега Ляшко о том, что российскую вакцину нельзя регистрировать на Украине якобы из-за непройденной третьей фазы испытаний. По словам медика, эти слова - настоящее враньё.

Он напомнил о том, что в феврале 2020 года ВОЗ определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин из-за пандемии. Кравченко напомнил о том, что такая рекомендация ВОЗ была связана с тем, что третья фаза испытаний в полной мере занимает от двух до пяти лет, а следом и четвёртая фаза длиной в 10-12 лет.

По словам Кравченко, из восьми зарегистрированных в мире вакцин, включая "Спутник V", ни одна не проходила третью фазу в связи с изложенным выше, а значит, говорить о незавершённости российской вакцины - как минимум некорректно, а в целом - чистая ложь.

"К чему я это написал? Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, "Украинская правда", прекратите врать украинскому народу!!!" - призвал Кравченко.