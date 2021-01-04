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"Прекратите врать…!!!": Глава медпалаты Украины разнёс ложь о "Спутнике V" одним постом
04 января 2021, 17:00 • 30 • Политика
Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко разнёс ложь Киева о российской вакцине "Спутник V" одним постом в Facebook. "Прекратите врать украинскому народу!!!" - призвал медик.
В частности, Кравченко ответил на слова главного санитарного врача Олега Ляшко о том, что российскую вакцину нельзя регистрировать на Украине якобы из-за непройденной третьей фазы испытаний. По словам медика, эти слова - настоящее враньё.
Он напомнил о том, что в феврале 2020 года ВОЗ определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин из-за пандемии. Кравченко напомнил о том, что такая рекомендация ВОЗ была связана с тем, что третья фаза испытаний в полной мере занимает от двух до пяти лет, а следом и четвёртая фаза длиной в 10-12 лет.
По словам Кравченко, из восьми зарегистрированных в мире вакцин, включая "Спутник V", ни одна не проходила третью фазу в связи с изложенным выше, а значит, говорить о незавершённости российской вакцины - как минимум некорректно, а в целом - чистая ложь.
"К чему я это написал? Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, "Украинская правда", прекратите врать украинскому народу!!!" - призвал Кравченко.
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