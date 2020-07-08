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"Прекратите унижать Россию": О чётком послании Путина рассказал немецкий политолог
08 июля 2020, 21:00 • 32 • Политика
Немецкий историк и политолог Гётц Али оценил статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне и рассказал о чётком послании российского лидера Западу.
Путин указывает на то, что пакт Молотова - Риббентропа, за который западные страны любят критиковать Москву, был подписан из-за многочисленных нападок Запада на СССР.
В частности, Советский Союз выступал против раздела Чехословакии, но страну даже не пригласили на переговоры. Чтобы не оказаться беззащитной перед лицом западных стран, Москва была вынуждена заключить договор о ненападении с Германией.
По словам Али, президент России провёл параллель между событиями, которые привели к мировой войне, и современной действительностью. Сейчас, как и много лет назад, Запад ополчился против Москвы и оказывает на неё колоссальное давление.
Али также напомнил, что национальное унижение, олицетворением которого стал Версальский договор, в конечном итоге стало почвой для подъёма радикальных течений в Германии.
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