Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зе...
Главная / Политика

"Прекратите унижать Россию": О чётком послании Путина рассказал немецкий политолог

08 июля 2020, 21:00  •  32 • Политика
Немецкий историк и политолог Гётц Али оценил статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне и рассказал о чётком послании российского лидера Западу.
Путин указывает на то, что пакт Молотова - Риббентропа, за который западные страны любят критиковать Москву, был подписан из-за многочисленных нападок Запада на СССР.
В частности, Советский Союз выступал против раздела Чехословакии, но страну даже не пригласили на переговоры. Чтобы не оказаться беззащитной перед лицом западных стран, Москва была вынуждена заключить договор о ненападении с Германией.
По словам Али, президент России провёл параллель между событиями, которые привели к мировой войне, и современной действительностью. Сейчас, как и много лет назад, Запад ополчился против Москвы и оказывает на неё колоссальное давление.
Он говорил о страшном "вчера", имея в виду настоящее. Он настоятельно призвал Запад: "Прекратите, наконец, унижать Россию! Говорите с нами! Не надо обзывать нас "слабеющей региональной державой", - пишет политолог в своей статье в Berliner Zeitung, перевод которой предоставило издание ИноСМИ.
Али также напомнил, что национальное унижение, олицетворением которого стал Версальский договор, в конечном итоге стало почвой для подъёма радикальных течений в Германии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним бэтээром России
08 июля 2020, 11:00
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина
08 июля 2020, 00:00
Морская группировка НАТО проникла в Чёрное море: Русские корабли взяли след
08 июля 2020, 13:00
Глава МВД Чехии сказал об Иване Сафронове только два слова
08 июля 2020, 13:00
Тимошенко вскрыла жестокий обман украинцев и выступила против Зеленского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2020, 18:00
Зеленский отверг требования России по Донбассу
05 июля 2020, 06:16
Что ждёт Собянина - суд или президентское кресло?
02 июля 2020, 13:00
"Хватит издеваться": Зеленский ополчился на Лукашенко из-за ситуации с выборами
05 июля 2020, 20:00
"Русский голос" за три дня поднял на уши поляков
05 июля 2020, 07:00
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
02 июля 2020, 03:00
"Упрячьте": Порошенко попытался взять Зеленского "на слабо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.