Путин указывает на то, что пакт Молотова - Риббентропа, за который западные страны любят критиковать Москву, был подписан из-за многочисленных нападок Запада на СССР.

В частности, Советский Союз выступал против раздела Чехословакии, но страну даже не пригласили на переговоры. Чтобы не оказаться беззащитной перед лицом западных стран, Москва была вынуждена заключить договор о ненападении с Германией.

По словам Али, президент России провёл параллель между событиями, которые привели к мировой войне, и современной действительностью. Сейчас, как и много лет назад, Запад ополчился против Москвы и оказывает на неё колоссальное давление.

Он говорил о страшном "вчера", имея в виду настоящее. Он настоятельно призвал Запад: "Прекратите, наконец, унижать Россию! Говорите с нами! Не надо обзывать нас "слабеющей региональной державой", - пишет политолог в своей статье в Berliner Zeitung, перевод которой предоставило издание ИноСМИ.

Али также напомнил, что национальное унижение, олицетворением которого стал Версальский договор, в конечном итоге стало почвой для подъёма радикальных течений в Германии.