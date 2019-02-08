Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине мужчина обстрелял офис радиостанции
Юлия Тимошенко попросила снять кандидатуру Юрия Тимошенко с выборов
Путин уволил девять генералов
Автономный Рунет: это реально? (Анжелина Проскурина)
Главная / В мире

"Прекратите такие грязные манипуляции": Тимошенко потребовала от президента избавиться от Тимошенко

08 февраля 2019, 22:24  •  82 • В мире
Юлия Тимошенко обратилась к действующему президенту Украины с призывом убрать из числа кандидатов в президенты ее однофамильца — депутата Рады Юрия Тимошенко: "Прекратите такие грязные манипуляции".
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой снять с выборов ее однофамильца — депутата Верховной рады Юрия Тимошенко, передает "360". По ее словам, после регистрации депутата в бюллетенях для голосования будут сразу два человека с одинаковыми фамилиями и инициалами.
"Это они рассчитывают таким мошенническим, унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством", - заявила Юлия Тимошенко в эфире украинского телеканала "1+1".
Тимошенко уверена, что участие в президентских выборах ее однофамильца напрямую связано с деятельностью нынешнего президента Украины.
Она попросила Порошенко "вспомнить о чести" и "прекратить такие грязные манипуляции", убрав из списка кандидата-однофамильца.
Напомним, президентские выборы на Украине должны состояться в марте 2019 года. На сегодняшний момент в ЦИК зарегистрировали свои кандидатуры 42 человека.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


82
Источник
Похожие новости
08 февраля 2019, 06:09
Окончательный вывод американских войск из Сирии займет месяц - WSJ
08 февраля 2019, 22:24
"Хочет стать вторым де Голлем": Макрону из России освежили "генетическую память"
08 февраля 2019, 22:24
Трамп признал, что стал жертвой харассмента
Загрузка...
07 февраля 2019, 23:39
Украинскую конституцию переписали под НАТО
08 февраля 2019, 09:24
"Глава комитета по разведке заявил, что за два года расследования он не видел доказательств сговора с Россией" — Дональд Трамп
08 февраля 2019, 09:24
Россия или Куба: США «подсказали» Мадуро страны для побега
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 14:24
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина
03 февраля 2019, 22:09
Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
02 февраля 2019, 15:09
Ополченца Иванова на Украине запытали до смерти
02 февраля 2019, 03:54
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
07 февраля 2019, 13:54
"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил вращение земного шарика по американской схеме"
02 февраля 2019, 16:54
Россия рекордно скупает золото. К чему готовится Путин?
07 февраля 2019, 13:54
Предал и "стал отползать назад": Баранец рассказал, как Медведев ради Израиля подставил Иран и Сирию через С-300
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.