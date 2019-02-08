"Прекратите такие грязные манипуляции": Тимошенко потребовала от президента избавиться от Тимошенко

Юлия Тимошенко обратилась к действующему президенту Украины с призывом убрать из числа кандидатов в президенты ее однофамильца — депутата Рады Юрия Тимошенко: "Прекратите такие грязные манипуляции".

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой снять с выборов ее однофамильца — депутата Верховной рады Юрия Тимошенко, передает "360". По ее словам, после регистрации депутата в бюллетенях для голосования будут сразу два человека с одинаковыми фамилиями и инициалами.

"Это они рассчитывают таким мошенническим, унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством", - заявила Юлия Тимошенко в эфире украинского телеканала "1+1".

Тимошенко уверена, что участие в президентских выборах ее однофамильца напрямую связано с деятельностью нынешнего президента Украины.

Она попросила Порошенко "вспомнить о чести" и "прекратить такие грязные манипуляции", убрав из списка кандидата-однофамильца.

Напомним, президентские выборы на Украине должны состояться в марте 2019 года. На сегодняшний момент в ЦИК зарегистрировали свои кандидатуры 42 человека.