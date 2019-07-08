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"Прекратите... давать препараты". Политологи и журналисты обратились к команде Зеленского

08 июля 2019, 17:54  •  14 • Политика
После заявлений Владимира Зеленского о нужном списке первых лиц для проведения личной встречи с Путиным, политологи и журналисты обратились к команде президента Украины. Общий посыл: "Прекратите... давать препараты". 
Политологи, журналисты и публицисты посчитали требование президента Украины Владимира Зеленского об оргазации встречи в Минске, как минимум, смешными. Напомним, Зеленский пригласил Путина поговорить, но только в присутствии нескольких лидеров стран мира - в минскому формату он добавил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.
Писатель и публицист Михаил Шайхназаров полагает, что обращение Зеленского к Путину - это тот случай когда из плохого актёра и хорошего коммерсанта, получился идеальный политический клоун". Отмечает он и особо смешной момент - с точки зрения Шахназарова, как зрителя:
"Особо позабавило как он с придыханием имена "защитников" произносил. Но танцующего индийского слона в финале не хватало..."
Фото: twitter.com/Shakhnazaroff
В то же время, корреспондент Кремлевского пула Дмитрий Смирнов иронизирует, продолжая список Зеленского. Вероятно, к большой компании международных лидеров должны присоединиться и другие высокие гости: "Папа Римский, Махатма Ганди и представители Межгалактического совета".
"Прекратите уже давать человеку психотропные препараты!" - заключает Смирнов, добавляя в своему сообщению известное видео, где Зеленский отметился странным поведением.
Фото: twitter.com/dimsmirnov175
Наконец, журналист и политолог Виталий Третьяков продолжает линию Смирнова.
"Зеленский вообще-то адекватен? А не хочет ли он собрать Наполеона, Черчилля, Рузвельта и Бисмарка и Петра Великого, чтобы обсудить свую несчастную судьбу? Он вообще понимает, как функционирует дипломатия и как организуются саммиты великих держав? И по каким вопросам?"
Фото: twitter.com/v_tretyakov

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