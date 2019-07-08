"Прекратите... давать препараты". Политологи и журналисты обратились к команде Зеленского

Политологи, журналисты и публицисты посчитали требование президента Украины Владимира Зеленского об оргазации встречи в Минске, как минимум, смешными. Напомним, Зеленский пригласил Путина поговорить, но только в присутствии нескольких лидеров стран мира - в минскому формату он добавил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Писатель и публицист Михаил Шайхназаров полагает, что обращение Зеленского к Путину - это тот случай когда из плохого актёра и хорошего коммерсанта, получился идеальный политический клоун". Отмечает он и особо смешной момент - с точки зрения Шахназарова, как зрителя:

"Особо позабавило как он с придыханием имена "защитников" произносил. Но танцующего индийского слона в финале не хватало..."

Фото: twitter.com/Shakhnazaroff

В то же время, корреспондент Кремлевского пула Дмитрий Смирнов иронизирует, продолжая список Зеленского. Вероятно, к большой компании международных лидеров должны присоединиться и другие высокие гости: "Папа Римский, Махатма Ганди и представители Межгалактического совета".

"Прекратите уже давать человеку психотропные препараты!" - заключает Смирнов, добавляя в своему сообщению известное видео, где Зеленский отметился странным поведением.

Фото: twitter.com/dimsmirnov175

Наконец, журналист и политолог Виталий Третьяков продолжает линию Смирнова.

"Зеленский вообще-то адекватен? А не хочет ли он собрать Наполеона, Черчилля, Рузвельта и Бисмарка и Петра Великого, чтобы обсудить свую несчастную судьбу? Он вообще понимает, как функционирует дипломатия и как организуются саммиты великих держав? И по каким вопросам?"

Фото: twitter.com/v_tretyakov