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"Прекратить злоупотребления раз и навсегда": Мишустин устроил чиновникам выволочку
18 мая 2020, 20:55 • 22 • Политика
Мишустин устроил выволочку чиновникам, устроившим махинации с доплатами медработникам. "Чтобы прекратить эти злоупотребления раз и навсегда, правительство уточнило для регионов порядок расчёта федеральных стимулирующих выплат медикам", - сказал премьер.
Премьер-министр Михаил Мишустин жёстко пристыдил губернаторов и чиновников, оставивших медиков без полагающихся им доплат за работу с заражёнными коронавирусом пациентами. Чтобы раз и навсегда положить конец злоупотреблениям в этой сфере, правительство уточнило порядок расчёта федеральных стимулирующих выплат медикам.
Речь идёт о махинациях с выплатами медработникам, которые произошли сразу в нескольких регионах России. Где-то при начислении доплат начали считать смены, где-то часы, а где-то минуты. В итоге медики получили на руки абсолютно мизерные суммы или не получили их вовсе.
Он добавил, что для прекращения злоупотреблений раз и навсегда правительство уточнило для регионов порядок расчёта федеральных стимулирующих выплат медикам. Расчёт идёт из самого факта работы с больными коронавирусом. Вне зависимости от часов и смен, которые на это затрачены.
Также в правительстве уточнили и список работников, имеющих право на получение стимулирующих выплат. Наряду с медиками их будут получать водители скорых. Речь идёт о выплатах в 25 тысяч рублей.
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