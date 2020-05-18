"Прекратить злоупотребления раз и навсегда": Мишустин устроил чиновникам выволочку

Премьер-министр Михаил Мишустин жёстко пристыдил губернаторов и чиновников, оставивших медиков без полагающихся им доплат за работу с заражёнными коронавирусом пациентами. Чтобы раз и навсегда положить конец злоупотреблениям в этой сфере, правительство уточнило порядок расчёта федеральных стимулирующих выплат медикам.

Речь идёт о махинациях с выплатами медработникам, которые произошли сразу в нескольких регионах России. Где-то при начислении доплат начали считать смены, где-то часы, а где-то минуты. В итоге медики получили на руки абсолютно мизерные суммы или не получили их вовсе.

"Людям, которые принимают подобные решения, просто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медработниками, которые каждый день рискуют своим здоровьем и, к сожалению, даже жизнью", - пристыдил чиновников Мишустин.

Он добавил, что для прекращения злоупотреблений раз и навсегда правительство уточнило для регионов порядок расчёта федеральных стимулирующих выплат медикам. Расчёт идёт из самого факта работы с больными коронавирусом. Вне зависимости от часов и смен, которые на это затрачены.

Также в правительстве уточнили и список работников, имеющих право на получение стимулирующих выплат. Наряду с медиками их будут получать водители скорых. Речь идёт о выплатах в 25 тысяч рублей.