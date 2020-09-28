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"Прекратить военные действия": Путин и Пашинян обсудили конфликт в Карабахе
28 сентября 2020, 00:05 • 66 • Политика
По инициативе Армении премьер-министр страны Никол Пашинян переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, глава РФ выразил озабоченность происходящим и призвал прекратить военные действия.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава России Владимир Путин обсудили обострение в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что инициатива исходила от армянской стороны.
Путин выразил серьёзную обеспокоенность масштабом боестолкновений. Российский лидер отметил, что необходимо предпринять все действия, чтобы не допустить эскалации конфликта, а главное - прекратить военные действия.
Ранее сообщалось, что в Армении объявлена всеобщая мобилизация, а также введено военное положение. Кроме того, Азербайджан также объявил о переходе на военное положение, но лишь в некоторых регионах страны.
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