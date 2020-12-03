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"Прекратить саботаж": Лавров ткнул Украину носом в неисполнение обязательств
03 декабря 2020, 23:15 • 47 • Политика
Лавров заявил о саботаже Минских соглашений со стороны Киева. Глава МИД России потребовал от Украины выполнить взятые обязательства, а также начать прямой диалог с ЛНР и ДНР.
Россия требует от Украины прекратить срывать исполнение Минских соглашений. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Совета министров иностранных дел государств - участников ОБСЕ.
Российский министр подчеркнул, что минские договорённости являются безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования. В этой связи он выразил надежду, что украинская сторона перестанет уклоняться от выполнения своих обязательств.
Также глава МИД России напомнил Украине о необходимости выполнить решения парижского саммита в "нормандском формате". Речь идёт о прямом диалоге Киева с ЛНР и ДНР.
Напомним, что ранее на Украине предложили пересмотреть Минские соглашения, так как их всё равно не исполняют. С инициативой выступил бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан.
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