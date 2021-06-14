"Прекратить провокации": Русского посла вызвали в МИД Дании

Стала известна причина вызова русского посла в МИД Дании: глава ведомства требует "прекратить провокационные полёты", которые якобы совершали военные самолёты России на прошлой неделе.

Русский посол в Дании получил вызов в МИД этой страны, об этом говорится в сообщении пресс-службы дипведомства. В нём также уточняется, что причиной недовольства является нарушение русскими истребителями воздушного пространства Дании: оно якобы было дважды зафиксировано на прошлой неделе.

Как заявил министр иностранных дел королевства Йеппе Кофод, эти полёты являются "провокационными", а сам инцидент нарушает действующие международные нормы и правила для военных полётов. Кроме того, Кофод пообещал обсудить эти "провокации" с союзниками Дании на саммите НАТО, на котором министр будет присутствовать в составе делегации своей страны.

Кофод добавил, что случай, когда он "чувствует себя обязанным" вызвать русского посла, к счастью, является очень редким. Он назвал своё решение "серьёзным и недвусмысленным дипломатическим шагом".

Российскому послу было абсолютно ясно дано понять, что такие провокационные полёты необходимо прекратить и что международные законы и правила применимы как к России, так и ко всем остальным,

- пригрозил глава датского дипведомства.

Ранее, напомним, в Дании сообщили, что за один день самолёты России дважды нарушили воздушную границу государства. Известно, что всё произошло в районе Борнхольма, датским ВВС пришлось поднимать авиацию для урегулирования этого инцидента.

По информации Минобороны страны, обстоятельства "нарушения" сейчас устанавливаются. Однако в риторике министр обороны Дании Трине Брамсен не стала сдерживаться. Она назвала эти эпизоды "вторжением".

В России неоднократно заявляли, что все полёты самолётов выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.