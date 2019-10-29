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"Прекрасные" профессора ВШЭ: Ещё один преподаватель Высшей школы экономики публично оскорбил жителей России

29 октября 2019, 22:54  •  80 • Политика
Доктор филологических наук, профессор ВШЭ Гасан Гусейнов назвал русский язык "убогим и клоачным", а граждан России менее умными и человечными, чем все остальные.
Очередной профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) показал своё истинное лицо. Речь идёт о докторе филологических наук Гасане Гусейнове, считающем русский язык "убогим и клоачным". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Однако это не единственное из откровений профессора-филолога. По его словам, мир населён более умными и человечными людьми, чем российские граждане. Впрочем, к самой России у него тоже немало претензий. Живущий и работающий в Москве доктор филологических наук считает Россию одичавшей страной, которую сравнивает с авгиевыми конюшнями.
"Какие всё-таки "прекрасные" профессора преподают в ВШЭ. Особенно мне понравилось, что филолог называет русский язык "убогим и клоачным". Вот прям на лекцию к автору нескольких книг и более ста статей по классической филологии и литературе попасть захотелось", - пишет в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.
"Ох, некому им люлей навешать, потому и вешают оскорбительные ярлыки тоннами", - комментирует @anVokeR
"Никто так за мову не переживает, как Гасан Гусейнов..." - смеётся OdinEsNik @odines_nik.
Напомним, что это далеко не первый случай, когда преподаватели ВШЭ отмечаются оскорбительными и откровенно русофобскими заявлениями. Так, в конце сентября приглашённый лектор ВШЭ Дмитрий Губин назвал ветеранов ВОВ "фашистами" и "мразями".
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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