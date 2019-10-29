"Прекрасные" профессора ВШЭ: Ещё один преподаватель Высшей школы экономики публично оскорбил жителей России

Очередной профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) показал своё истинное лицо. Речь идёт о докторе филологических наук Гасане Гусейнове, считающем русский язык "убогим и клоачным". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Однако это не единственное из откровений профессора-филолога. По его словам, мир населён более умными и человечными людьми, чем российские граждане. Впрочем, к самой России у него тоже немало претензий. Живущий и работающий в Москве доктор филологических наук считает Россию одичавшей страной, которую сравнивает с авгиевыми конюшнями.

"Какие всё-таки "прекрасные" профессора преподают в ВШЭ. Особенно мне понравилось, что филолог называет русский язык "убогим и клоачным". Вот прям на лекцию к автору нескольких книг и более ста статей по классической филологии и литературе попасть захотелось", - пишет в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева. "Ох, некому им люлей навешать, потому и вешают оскорбительные ярлыки тоннами", - комментирует @anVokeR "Никто так за мову не переживает, как Гасан Гусейнов..." - смеётся OdinEsNik @odines_nik.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда преподаватели ВШЭ отмечаются оскорбительными и откровенно русофобскими заявлениями. Так, в конце сентября приглашённый лектор ВШЭ Дмитрий Губин назвал ветеранов ВОВ "фашистами" и "мразями".

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva