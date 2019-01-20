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"Прекрасные познания истории": Гаспарян о Шендеровиче, назвавшем Шикотан "отродясь японским"

20 января 2019, 02:09  •  107 • Политика
Как заявил писатель Виктор Шендерович, остров Шикотан якобы был "отродясь японским", с чем не согласился публицист Армен Гаспарян, в шутку похваливший оппонента за "прекрасные познания истории".
Публицист Армен Гаспарян раскритиковал писателя Виктора Шендеровича за его позицию по Курильским островам.
Ранее Шендерович заявил, что Москва должна вернуть Японии "исконные земли", под которыми он понимает Курилы. В противном случае Крымский полуостров должен оставаться украинским.
"А Шикотан-то японский поисконнее будет – он отродясь японский, а по Крыму хан Батый и византийцы ходили, когда никакой России там близко не было", - заявил писатель*.
Однако Гаспарян посоветовал оппоненту освежить познания в истории.
"Прекрасные познания истории. И не смущает, что с 1730-х годов по 1855 год остров в составе Российской Империи. Но ничего, сейчас ситный друг Брыков (видимо, речь идет о писателе Дмитрии Быкове – прим. Царьграда) обоснует оккупацию путинскими агентами династии Романовых", - написал он в Twitter.
* Эхо Москвы
Шендерович: «Шикотан-то японский поисконнее будет - он отродясь японский»

Прекрасные познания истории. И не смущает, что с 1730-ых гг по 1855 г. остров в составе Российской Империи. Но ничего, сейчас ситный друг Брыков обоснует оккупацию путинскими агентами династии Романовых :)
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 19 января 2019 г.

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