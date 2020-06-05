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"Прекраснодушные придурки": Михеев не сдержался, показывая, во что выливается любой "майдан"
05 июня 2020, 06:55 • 68 • В мире
Политолог Сергей Михеев в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" высказался о "прекраснодушных придурках", которые поддерживают "майдан" в любой стране. Эксперт не сдержался, показывая, к чему приводит любой "мирный протест". Михеев напомнил, что благосостояние Запада и США построено на крови.
Политолог Сергей Михеев не сдержал эмоций, комментируя погромы в США в эфире "Вечер с Владимиром Соловьёвым". Телеведущий продемонстрировал видео, на котором обыватели снимают из окна беспорядки на улицах городов США. Они радостно поддерживают протестующих и с удивлением возмущаются, когда летящие камни разбивают им окно. "Что вы делаете? Мы же на вашей стороне!" - кричат авторы ролика.
"Это то, что никогда не понимает радующийся обыватель. Никого не волнует сторона. Если полыхнёт, сгорят все", - прокомментировал Соловьёв.
Политолог Сергей Михеев назвал людей, радующихся любому "майдану", "прекраснодушными придурками". Он рассказал, чем рано или поздно заканчивается любой протест.
"Мы видим, что в Америке внутренний глубочайший системный кризис. К этому выводу давно надо было прийти. Но эта картинка должна нам напомнить простую истину: хватит употреблять рекламные буклеты о том, какова жизнь на Западе. Мы десятками лет формируем своё впечатление о западе и США по их пропаганде. По их рекламным буклетам", - возмутился политолог.
Он напомнил, что большинство наших людей никогда не были в Америке, не представляют, как там живут люди, и не знают о внутренних проблемах страны. При этом благосостояние всего западного мира и США построено на эксплуатации.
"Во многом построено на нескольких сотнях лет колониализма и эксплуатации всего мира, а внутри Америки - на трупах рабов, индейцев и местных жителей. Вот на этом построено. Это благосостояние на крови. Европа при этом расплатилась двумя мировыми войнами, а Штаты остались в стороне", - заявил Сергей Михеев.
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