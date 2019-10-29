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"Прекрасно отдыхает на Лазурном берегу": Генерал-майор ФСБ не поверил в восторг американцев по поводу уничтожения главаря ИГ

29 октября 2019, 03:24  •  81 • Политика
Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов объяснил в разговоре с Царьградом, почему он не разделяет всеобщего восторга по поводу уничтожения главы ИГИЛ американцами. По словам эксперта, даже если это правда, минусы всё равно есть.
Михайлов поясняет, что когда службы ликвидируют какого-либо главаря, это сравнимо с тем, как уничтожить в улье матку. После этого улей начинает жить по своим законам.
"Исчезает единый центр, откуда поступали команды. Поэтому ликвидация главаря какого-либо крупного образования, с одной стороны, явление отрадное, с другой стороны, оно лишает возможности получения информации упреждающего характера, если лидер, конечно, под контролем был, о планах, намерениях и замыслах врагов. Кроме того, мы всё-таки должны основываться на том, что этого никто не видел. Когда речь идёт о мусульманах, то его должны были похоронить до заката солнца. Поэтому никакого видео по определению быть не может, если они, скажем, и радикальные исламисты, и чётко выполняют все заветы Аллаха. Поэтому рассчитывать на то, что будет какое-нибудь шоу-представление и торжественное прощание, не приходится", - поясняет Михайлов.
По его словам, теперь остаётся ждать, появится ли Абу Бакр аль-Багдади снова или нет.
"Я вообще не сторонник таких сенсаций, которые любят американцы, потому что мы прекрасно понимаем, может наступить момент, когда лидер исчезает, его считают погибшим, а он прекрасно отдыхает на Лазурном берегу и получает все блага цивилизации. Поэтому надо держать паузу, ждать и не обольщаться заявлениями американских специальных служб и военных", - предостерегает от восторгов Михайлов.
Он пояснил, что его мнение базируется на двух точках зрения. Согласно одной, американцы лукавят, согласно другой - утверждают, что уничтожили. Но при этом Михайлов не понимает, какова могла бы быть цель столь глобального лукавства.
"Ведь они вводят в заблуждение не только своих граждан великими победами, но и вводят в заблуждение мировое сообщество. Конечно, никто расслабляться, даже независимо от их заявлений, не будет в этой ситуации, но тем не менее я всегда спокойно отношусь к таким заявлениям. Как я уже сказал, уничтожение матки приводит к появлению большого количества центров, которые уже никем не контролируются", - говорит эксперт.
Он напомнил, что у боевиков всегда есть дублирующая схема управления войсками. Поэтому если сегодня уничтожили одного главаря, то завтра могут появиться четыре-шесть.
"Конечно, красиво, когда они хлопнули этого чёрта, и всё на этом закончилось. Но мы же понимаем, что ситуация не разрулена с ликвидацией лидера", - резюмирует Михайлов.
Первые сообщения о том, что США ликвидировали главаря "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ, террористическая группировка, которая запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, появились в субботу, 26 октября. Тогда же американский лидер Дональд Трамп опубликовал в Twitter загадочно-анонсирующий пост, в котором проинформировал о том, что "случилось что-то очень важное".
Позже Трамп официально рассказал, что аль-Багдади был уничтожен. Президент США поделился и некоторыми подробностями того, как это произошло. По его словам, лидер ИГИЛ "умер как трус", когда пытался сбежать через подземные ходы от американского спецназа. Трамп сообщил, что аль-Багдади привёл в действие свой пояс смертника, в результате чего погиб не только он сам, но и ещё трое детей, которые находились рядом в момент взрыва. В то же время ещё 11 детей смогли вызволить живыми. Помимо этого глава Белого дома отметил, что в ходе операции были уничтожены ещё несколько боевиков, потерь американским военным удалось избежать.

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