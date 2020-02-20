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"Прекрасно демонстрирует политику двойных стандартов": Эксперт о "художествах" Павленского во Франции

20 февраля 2020, 13:54  •  86 • Политика
Франция может пересмотреть статус беженца Павленского после его "художеств" в Париже. "Если наши оппозиционеры, эмигрируя на Запад, устраивают там то же самое, что и в России, европейские власти применяют к ним самые жёсткие меры. И пример с Павленским прекрасно демонстрирует такую политику двойных стандартов", - комментирует ситуацию президент АНО "Евразийский институт молодёжных инициатив" Юрий Самонкин.
Франция может пересмотреть статус беженца художника-акциониста Петра Павленского в зависимости от решения суда. Официальным поводом для этого стало участие "художника" в драке на Новый год. А неофициальной причиной многие называют публикацию на сайте "художника" интимных видео с участием кандидата в мэры Парижа, который был фаворитом президента Франции Эммануэля Макрона. Какая судьба теперь может ждать Петра Павленского, рассказал президент АНО "Евразийский институт молодёжных инициатив" Юрий Самонкин.
Во Францию Павленский перебрался из России, где прославился целой серией скандальных акций. Самыми известными из них являются прибивание мошонки гвоздями к Красной площади и поджог дверей здания ФСБ. За это "художник" получил несколько суток административного ареста. Не выдержав подобных "притеснений", Павленский сбежал во Францию, где получил статус беженца.
Однако дни на свободе для Павленского продлились недолго. В Париже он поджёг дверь здания Банка Франции, за что был арестован и отправлен в тюрьму на несколько лет. Но едва выйдя на свободу, "художник" снова оказался в эпицентре скандала. На этот раз он уничтожил политическую карьеру "любимчика" Макрона и кандидата в мэры Парижа, опубликовав интимные видео с его участием.
"Если оппозиция устраивает в Москве беспорядки, а правоохранительные органы срабатывают адекватно, то на Западе кричат о якобы "нарушениях демократии и свободы слова". Но если наши же оппозиционеры, эмигрируя на Запад, устраивают то же самое там, европейские власти применяют к ним самые жёсткие меры. И пример с Павленским прекрасно демонстрирует такую политику двойных стандартов", - прокомментировал ситуацию Юрий Самонкин в интервью Nation News.
Он добавил, что в России реально соблюдаются права человека, а полиция и Росгвардия действуют в отношении протестующих очень корректно. А в Париже демонстрантов разгоняют слезоточивым газом и дубинками. В отношении "жёлтых жилетов" Макрон применил самые жёсткие меры насильственного принуждения, но западные СМИ предпочитают этого не замечать, отметил эксперт.

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