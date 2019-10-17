Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские готовятся к войне: Поляки по-своему оценили реформу армии России
Страшные тайны кровавого братства
Если вдуматься, какие дела ворочает Путин... дух захватывает
Ученые просчитали неожиданный сценарий глобального потепления: Все дело в деревь...
Главная / Политика

"Прекрасная сделка": Британия и ЕС договорились по Brexit. Фунт среагировал ростом

17 октября 2019, 18:24  •  105 • Политика
Великобритания и Евросоюз достигли новой сделки по Brexit, сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем Twitter. Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал ее "прекрасной сделкой". Британский фунт отреагировал на новость быстрым ростом на 1%.
По словам Джонсона, "новая прекрасная сделка" вернет контроль над ситуацией с выходом страны из европейского блока. Сейчас перед британским парламентом стоит задача довести Brexit до конца уже в предстоящую субботу, чтобы правительство получило возможность перейти к "другим важным темам".
В число последних Джонсон отнес стоимость жизни в стране после разрыва с евроальянсом, а также работу системы здравоохранения, состояние преступности и окружающей среды.
При этом ни Туск, ни Джонсон не рассказали детали сделки. Договоренность должна быть согласована на саммите ЕС 17-18 октября и после этого на экстренном заседании британской Палаты общин, которое пройдет в субботу, 19 октября.
На этом фоне курс фунта подскочил на 1%, поднявшись до пятимесячного максимума. К 13.00 мск курс фунта уже торговался на отметке $1,294.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
17 октября 2019, 11:54
"Поездка дипломатов США была согласована, но...": В МИД России прояснили инцидент с американцами
17 октября 2019, 18:24
Клинцевич призвал готовиться к историям про "злых русских" после перехвата дипломатов США в Северодвинске
17 октября 2019, 00:09
Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
17 октября 2019, 11:54
"Это троллинг": Адвокаты Порошенко отказались верить в 13 уголовных дел экс-президента Украины
17 октября 2019, 00:09
Россия подготовила проект решения о переносе работы Первого комитета ГА ООН из США
17 октября 2019, 15:09
"Страшно даже подумать, куда бы страна рванула": Сатановский не сдержал иронии в оценке динамики ВВП России
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 октября 2019, 05:24
Подожгли, чтобы не досталась России? Спецназ США спалил свою базу в Сирии - СМИ
17 октября 2019, 08:24
«Значительно увеличили потенциал»: в Польше заявили о возросшей мощи российской армии
17 октября 2019, 08:39
Происхождение «Молнии». На что способен украинский реверс-инжиниринг французской ASMP...
17 октября 2019, 02:09
Синоптики рассказали, что необычного нас ждет в ноябре
17 октября 2019, 03:56
Спасибо Генпрокуратуре или ошибка Портнова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе вызвал гнев в соцсетях
13 октября 2019, 20:09
Заказчик дела Скрипалей известен: бывшие шпионы высказались об успехах и бедах русской разведки
13 октября 2019, 20:09
Украинский генерал раскрыл военную тайну русских о Курилах и... промахнулся
14 октября 2019, 12:24
Охапка обвинений и один фейк: Лия Ахеджакова рассказала украинцам об "ужасной" России
16 октября 2019, 01:39
Записки киевлянки: «Мира не хотим, но с Россией воевать не можем»
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать подарок Донбассу
14 октября 2019, 04:28
Пошли вы в ж*пу со своим слугой народа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.