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"Прекрасная сделка": Британия и ЕС договорились по Brexit. Фунт среагировал ростом
17 октября 2019, 18:24 • 105 • Политика
Великобритания и Евросоюз достигли новой сделки по Brexit, сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем Twitter. Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал ее "прекрасной сделкой". Британский фунт отреагировал на новость быстрым ростом на 1%.
По словам Джонсона, "новая прекрасная сделка" вернет контроль над ситуацией с выходом страны из европейского блока. Сейчас перед британским парламентом стоит задача довести Brexit до конца уже в предстоящую субботу, чтобы правительство получило возможность перейти к "другим важным темам".
В число последних Джонсон отнес стоимость жизни в стране после разрыва с евроальянсом, а также работу системы здравоохранения, состояние преступности и окружающей среды.
При этом ни Туск, ни Джонсон не рассказали детали сделки. Договоренность должна быть согласована на саммите ЕС 17-18 октября и после этого на экстренном заседании британской Палаты общин, которое пройдет в субботу, 19 октября.
На этом фоне курс фунта подскочил на 1%, поднявшись до пятимесячного максимума. К 13.00 мск курс фунта уже торговался на отметке $1,294.
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