"Прекрасная сделка": Британия и ЕС договорились по Brexit. Фунт среагировал ростом

По словам Джонсона, "новая прекрасная сделка" вернет контроль над ситуацией с выходом страны из европейского блока. Сейчас перед британским парламентом стоит задача довести Brexit до конца уже в предстоящую субботу, чтобы правительство получило возможность перейти к "другим важным темам".

В число последних Джонсон отнес стоимость жизни в стране после разрыва с евроальянсом, а также работу системы здравоохранения, состояние преступности и окружающей среды.

При этом ни Туск, ни Джонсон не рассказали детали сделки. Договоренность должна быть согласована на саммите ЕС 17-18 октября и после этого на экстренном заседании британской Палаты общин, которое пройдет в субботу, 19 октября.

На этом фоне курс фунта подскочил на 1%, поднявшись до пятимесячного максимума. К 13.00 мск курс фунта уже торговался на отметке $1,294.