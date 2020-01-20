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"Преимущество - связи с "Газпромом": На сайте поиска работы появилась вакансия для нового "премьера" Украины
20 января 2020, 12:54 • 18 • В мире
В Сети появилась вакансия нового "премьер-министра" Украины. Фейковое объявление опубликовано на популярном ресурсе для поиска работы. В объявлении говорится, что преимуществами при выборе кандидата будут "чувство юмора и связи с "Газпромом". Правда, работа будет почему-то в Москве. В Telegram-канале "Выпускайте Кракена" заметили, что и здесь можно усмотреть связи с русскими.
В интернете появилась вакансия для нового украинского премьер-министра. Её разместили на сайте SuperJob. Среди требований - "чувство юмора". Особо будут приветствоваться "связи с "Газпромом". Для премьер-министра даже обещают "карьерный рост".
"Только работа почему-то в Москве. Не палятся", - пошутили в Telegram-канале "Выпускайте Кракена", намекнув на связь с русскими.
До этого такая же фейковая вакансия, только для российского премьер-министра, появилась в Сети. Её опубликовали после отставки правительства.
На днях в интернете появилась запись, якобы сделанная на совещании, посвящённом курсу гривны, где премьер-министр Украины Алексей Гончарук критически высказывается о президенте Владимире Зеленском. В ролике "Как обмануть президента" мужской голос говорит, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономического процесса". При этом человек, похожий на Гончарука, признаётся, что тоже плохо разбирается в этом вопросе и называет себя "профаном".
Алексей Гончарук заявил, что это вброс, который организовали его недоброжелатели. Он категорически отрицал подлинность записи. Но после скандала всё равно подал в отставку. Свой поступок Гончарук объяснил странно: он утверждает, что хочет "подтвердить своё доверие" Зеленскому.
Правда, президент Украины его отставку не принял. В ответ на это Гончарук написал в соцсетях, что его команда "готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране". Премьер-министр Украины подчеркнул, что правительство ждет тяжелая и упорная работа, передает портал Nation News.
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