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"Преимущества выше рисков": Гибель людей не заставила ООН отказаться от AstraZeneca

15 марта 2021, 23:30  •  84 • В мире
Гибель людей не заставила ООН отказаться от вакцины AstraZeneca. Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик сделал заявление и отметил следование рекомендациям ВОЗ. "Преимущества выше рисков", - считают во Всемирной организации здравоохранения.
По словам Дюжаррика, "проблем с вакциной AstraZeneca нет". Он сослался на научные данные и официальную позицию ВОЗ, а также напомнил, что эта вакцина распространяется в рамках COVAX - международного механизма, благодаря которому бедные страны получают вакцины на тех же правах, что и остальные. Доставкой в этом случае занимается ЮНИСЕФ - Детский фонд ООН. В COVAX входят 170 стран.
В ВОЗ заявили, что все сигналы по поводу препарата AstraZeneca рассматриваются и изучаются. Полного понимания ситуации пока нет, подчеркнула официальный представитель организации Маргарет Харрис.
При этом ранее ВОЗ заверяла в полной безопасности данного препарата. На том же настаивают и в EMA – Европейского агентства лекарственных средств.
"Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины по-прежнему выше рисков и что вакцинация может продолжаться, пока ведётся расследование случаев тромбоэмболических осложнений", - сказано в сообщении на сайте регулятора.
Многие страны уже приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за случаев главного побочного эффекта - нарушения свёртываемости крови. Зафиксированы десятки случаев гибели людей из-за тромбоэмболии.

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