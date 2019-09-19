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"Преимущества НАТО сошли на нет": Американский генерал проговорился о новой стратегии против России
19 сентября 2019, 04:39 • 109 • В мире
В последние годы альянс заметно теряет военное превосходство над Россией, а министры обороны стран-членов НАТО признают, что Москва стала конкурентом в военной сфере.
С таким заявлением выступил генерал Джозеф Данфорд, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США. В сложившейся ситуации Североатлантический альянс вынужден "пересмотреть свою стратегию", направленную на "сдерживание Москвы.
Одной из тем обсуждения на этом заседании и стала новая военная стратегия НАТО, которая была принята еще в мае текущего года.
Как пишет издание Newsweek, "воинствующая Россия и усиливающийся Китай" заставили лидеров ведущих стран мира "в очередной раз обратить внимание "на растущую конкуренцию этих двух держав". По мнению Дэвида Бреннана, автора материала, опубликованного изданием, "постсоветские годы неоспоримого доминирования США подходят к концу", а это заставляет НАТО вернуться "к новой реальности".
И самой острой угрозой, продолжает Бреннан, стала Россия, которая уже "продемонстрировала готовность использовать военную силу" для защиты своих стратегических интересов и сохранения своей сферы влияния.
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