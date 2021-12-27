"Преемнику Путина" нашли новую должность. Инсайд Readovka

Авторы проекта Readovka настаивают, что Алексей Дюмин, один из называемых ранее "преемников Путина", станет главой МЧС России. Инсайд на официальном уровне пока не комментировали.

В своём сообщении Readovka ссылается на некий информированный источник, уточняя, что официальное заявление будет сделано в скором времени.

Алексей Дюмин долгое время работал в личной охране президента, руководил операцией по возвращению Крыма. В последние годы он занимал должность губернатора Тульской области,

- напоминают авторы.

Помимо всего прочего, следует добавить, что Алексей Дюмин - один из наиболее часто называемых в прессе "преемников Путина". Кроме того, известно, что Дюмин был другом прежнего главы МЧС России Евгения Зиничева, который трагически погиб несколько месяцев тому назад.

Как известно, любые кадровые перестановки в высших эшелонах власти Кремлём не анонсируются. Таким образом, нам остаётся лишь дождаться официального заявления.