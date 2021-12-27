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"Преемнику Путина" нашли новую должность. Инсайд Readovka

27 декабря 2021, 13:15  •  223 • Политика
Авторы проекта Readovka настаивают, что Алексей Дюмин, один из называемых ранее "преемников Путина", станет главой МЧС России. Инсайд на официальном уровне пока не комментировали.
В своём сообщении Readovka ссылается на некий информированный источник, уточняя, что официальное заявление будет сделано в скором времени.
Алексей Дюмин долгое время работал в личной охране президента, руководил операцией по возвращению Крыма. В последние годы он занимал должность губернатора Тульской области,
- напоминают авторы.
Помимо всего прочего, следует добавить, что Алексей Дюмин - один из наиболее часто называемых в прессе "преемников Путина". Кроме того, известно, что Дюмин был другом прежнего главы МЧС России Евгения Зиничева, который трагически погиб несколько месяцев тому назад.
Как известно, любые кадровые перестановки в высших эшелонах власти Кремлём не анонсируются. Таким образом, нам остаётся лишь дождаться официального заявления.

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