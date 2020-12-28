|
"Преемник Путина" ждал своей очереди 34 года: "Мы оба к олимпу шли..."
28 декабря 2020, 18:10 • 74 • Политика
Тему трансфера власти открыли в эфире федерального телевидения. Выступил и сам "преемник Путина", заявив, что ждёт своей очереди 34 года. Точно так же, как Джо Байден: "Мы оба к олимпу шли..."
Если быть совсем точными, депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал несколько имён предполагаемых преемников президента России Владимира Путина.
Жириновский полагает, что на пост могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин или, например, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Словом, Жириновский назвал всех более-менее известных персон, кто так или иначе мог бы подойти ближе к президентскому креслу, и здесь сенсации нет.
Интересна другая часть цитаты депутата Госдумы. Жириновский говорил о пути президента США Джо Байдена, примеряя его к себе.
"Появился прогноз, что Байден ждал, когда его изберут президентом, 34 года. И Жириновский будет избран президентом, когда тоже пройдёт 34 года. То есть 2024 год. Мы оба к олимпу шли 34 года".
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 декабря 2020, 22:50
|
25 декабря 2020, 05:50
|
25 декабря 2020, 09:30
|
26 декабря 2020, 20:20
|
26 декабря 2020, 13:00
|
26 декабря 2020, 06:35
|
27 декабря 2020, 19:15