"Преемник Путина" ждал своей очереди 34 года: "Мы оба к олимпу шли..."

Если быть совсем точными, депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал несколько имён предполагаемых преемников президента России Владимира Путина.

Жириновский полагает, что на пост могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин или, например, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Словом, Жириновский назвал всех более-менее известных персон, кто так или иначе мог бы подойти ближе к президентскому креслу, и здесь сенсации нет.

Интересна другая часть цитаты депутата Госдумы. Жириновский говорил о пути президента США Джо Байдена, примеряя его к себе.

"Появился прогноз, что Байден ждал, когда его изберут президентом, 34 года. И Жириновский будет избран президентом, когда тоже пройдёт 34 года. То есть 2024 год. Мы оба к олимпу шли 34 года".