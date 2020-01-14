"Преемник Путина" из швейцарского рейтинга уличил в некомпетентности правительство и Силуанова лично

Что будет, если Владимир Путин уйдет с поста президента России? Таким вопросом задался автор швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung. Рассуждая об этом вопросе, журналист даёт свой сценарий возможного развития событий, в том числе рассказывает о "ставленнике" Путина и о том, кто будет "рулить" Россией.

Автор материала называет единственного кандидата. Это Алексей Дюмин, который сегодня занимает должность главы Тульской области. Причём в материале дают понять, что решение о преемнике принято уже сейчас. Мол, со всеми обсудили, и сопротивления не будет - "Путин согласовал его кандидатуру с важнейшими игроками", и "никто не осмелился возмутиться". Вплетая свою нить с иллюстрацией России как государства диктата, где решения принимаются так, как описано, швейцарцы делают интересный ход. Они называют имя губернатора, который действительно не один раз фигурировал в рейтингах вероятных преемников Путина - кандидатов в президенты России после окончания срока Владимира Владимировича.

Одной из последних публикаций о Дюмине стала "самолётная история". Тульскую область губернатор принимал в плачевном состоянии и в течение нескольких лет превратил регион в процветающий. Во многом благодаря своей позиции делать дело, не обращая внимания на мнимые авторитеты. Например, пару месяцев назад он доказал линию в ходе совещания, уличив в некомпетентности правительство. При составлении плановых показателей для регионов Тульской области предложили нарастить авиаперевозки.

"Как Тула, не имея аэропорта, может нарастить авиаперевозки?" - задал он прямой вопрос министру финансов России Антону Силуанову.

Ответить что-то по существу министр не смог - сказал, что принял информацию к сведению... Дюмин же продолжил говорить о несостоятельности ряда правительственных указаний.

Кстати, Алексей Дюмин фигурировал в коротком рейтинге-резюме Царьграда, где мы также рассказывали о преемниках.