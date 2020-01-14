Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скоро они Гитлера наградят. Посмертно": В Сети посмеялись над Литвой,...
В торговле революция, а вы не заметили. Теперь всё для людей (aftershock.news)
Сага о настоящих патриотах
«Очевидная тенденция»: в МИД России прокомментировали нежелание властей Варшавы ...
Главная / Политика

"Преемник Путина" из швейцарского рейтинга уличил в некомпетентности правительство и Силуанова лично

14 января 2020, 00:54  •  53 • Политика
Алексея Дюмина швейцарское издание в своём политическом рейтинге назвало единственным "преемником Путина", по которому уже принято решение - "никто не осмелился возмутиться". Кстати, именно с именем Дюмина связана "самолётная история", где губернатор уличил в некомпетентности правительство и Силуанова лично.
Что будет, если Владимир Путин уйдет с поста президента России? Таким вопросом задался автор швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung. Рассуждая об этом вопросе, журналист даёт свой сценарий возможного развития событий, в том числе рассказывает о "ставленнике" Путина и о том, кто будет "рулить" Россией.
Автор материала называет единственного кандидата. Это Алексей Дюмин, который сегодня занимает должность главы Тульской области. Причём в материале дают понять, что решение о преемнике принято уже сейчас. Мол, со всеми обсудили, и сопротивления не будет - "Путин согласовал его кандидатуру с важнейшими игроками", и "никто не осмелился возмутиться". Вплетая свою нить с иллюстрацией России как государства диктата, где решения принимаются так, как описано, швейцарцы делают интересный ход. Они называют имя губернатора, который действительно не один раз фигурировал в рейтингах вероятных преемников Путина - кандидатов в президенты России после окончания срока Владимира Владимировича.
Одной из последних публикаций о Дюмине стала "самолётная история". Тульскую область губернатор принимал в плачевном состоянии и в течение нескольких лет превратил регион в процветающий. Во многом благодаря своей позиции делать дело, не обращая внимания на мнимые авторитеты. Например, пару месяцев назад он доказал линию в ходе совещания, уличив в некомпетентности правительство. При составлении плановых показателей для регионов Тульской области предложили нарастить авиаперевозки.
"Как Тула, не имея аэропорта, может нарастить авиаперевозки?" - задал он прямой вопрос министру финансов России Антону Силуанову.
Ответить что-то по существу министр не смог - сказал, что принял информацию к сведению... Дюмин же продолжил говорить о несостоятельности ряда правительственных указаний.
Кстати, Алексей Дюмин фигурировал в коротком рейтинге-резюме Царьграда, где мы также рассказывали о преемниках.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
13 января 2020, 21:39
Путин предложил снять с врачей уголовное наказание за утрату содержащих наркотики лекарств. Есть два условия
13 января 2020, 18:24
"Это твёрдая позиция Путина": Кадыров высказался о роли Кремля в восстановлении мира в Ливии
14 января 2020, 00:54
Обидевшаяся на слова Путина Польша не будет праздновать 75-летие освобождения Варшавы от нацистов
13 января 2020, 03:24
В Госдуме начинается весенняя сессия
13 января 2020, 11:54
"Тишина в Ливии - заслуга Путина": Армия Хафтара остановила огонь. Политолог напомнил о роли России
14 января 2020, 00:54
"Не будем сидеть за одним столом": Мирные переговоры по Ливии в Москве оказались под вопросом
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 января 2020, 00:54
Семь минут до гибели 170 человек: NYT выпустил видеорасследование о крушении украинск...
14 января 2020, 00:39
«Очевидная тенденция»: в МИД России прокомментировали нежелание властей Варшавы отмеч...
14 января 2020, 00:39
ООН призвала Иран к прозрачному расследованию трагедии с Boeing
14 января 2020, 00:54
Преемник Путина - это конкретный человек. Охлобыстин и Михеев о том, кто поведёт за с...
14 января 2020, 00:39
«Это будет половинчатая сделка»: смогут ли Пекин и Вашингтон поставить точку в торгов...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2020, 11:54
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
12 января 2020, 09:54
"С нетерпением жду...": Меркель на встрече с Путиным не стала скрывать эмоций. Первые реплики в Кремле
13 января 2020, 16:56
Правду НЕ СКРЫТЬ! Жириновский объяснил КТО в Иране может ЛЕГКО СМЕНИТЬ РЕЖИМ
10 января 2020, 02:39
Польша пожалеет, что затыкает рот Путину
07 января 2020, 22:24
СМИ: Жителям Украины назвали новое условие для въезда в ЕС
11 января 2020, 01:24
Осознайте, наконец, реальность: русские дипломаты вернули Киеву ноту без рассмотрения
12 января 2020, 00:09
Публицист Мельников призвал заставить Путина и всех присоединявших Крым заплатить. И получил ответ в Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.