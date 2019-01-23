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"Предвыборная гонка 2020 года": Эксперт назвал причины усилившейся критики Трампа в американских СМИ

23 января 2019, 01:54  •  17 • Политика
Недовольство внешнеполитическим курсом Дональда Трампа и усилившуюся в последнее время критику его деятельности на посту президента в американских СМИ эксперт Международного общественного движения "Гражданский мир" Дмитрий Рущин назвал началом предвыборной гонки 2020 года.
Председатель экспертного совета Международного общественного движения "Гражданский мир" Дмитрий Рущин прокомментировал заявление издания New American Journal о победе России над США без "единого выстрела", которая стала возможной благодаря политике Дональда Трампа в интересах Москвы. В беседе с корреспондентом "Невских новостей" Рущин отметил, что у нынешнего американского президента всегда были натянутые отношения со СМИ, потому что СМИ в США в основном все либеральные и находятся под контролем демократов.
Усилившаяся в последнее время критика Дональда Трампа, которого обвиняют в том, что он является "марионеткой Путина", связана, по мнению эксперта, с серьёзной политической борьбой в США между "имперцами" и "глобалистами". Демократы, придерживающиеся в основном глобалистских позиций, обвиняют Трампа в выводе войск из Сирии и оставлении курдских повстанцев на "съедение" сирийцам и туркам, в недостаточной поддержке Израиля и развязывании рук Ирана.
Сейчас, по словам собеседника "Невских новостей" в Соединённых Штатах "формируется представление, что страна спустя 29 лет после падения Берлинской стены готова отдать России победу в холодной войне".
Кроме того, нынешнего лидера обвиняют в намерении вернуть Россию в "большую семёрку" и в недостаточной поддержке Украины.
При этом все обвинения в адрес Дональда Трампа касаются только его внешнеполитического курса, потому что с экономикой в стране у него дела обстоят хорошо, отметил эксперт. "Я не думаю, что страна идёт к хаосу", - заявил Рущин, отметив, что в США уже началась "предвыборная гонка 2020 года" и вовсю подбираются кандидатуры, которые могли бы составить Трампу конкуренцию. "Поэтому нынешняя критика Трампа является ещё и отражением фактически стартовавшей предвыборной кампании", - подытожил эксперт.

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