"Предупреждение Путину": США наращивают масштабы кибератак на энергосистему России

Бывшие и действующие официальные лица правительства США рассказали The New York Times о намерениях Вашингтона внедриться в энергетическую систему России с помощью вредоносного программного обеспечения, чтобы в случае серьезного конфликта с Москвой смочь отключить систему или ее часть.

Погрузить Россию во тьму?

Как признаются собеседники газеты, особенно агрессивно росли масштабы атак в течение этого года.

"Мы делаем это в таких масштабах, о каких мы и не думали несколько лет назад", - отметил один из источников, добавив, что Вашингтон таким образом, в частности, рассчитывает "сделать предупреждение президенту РФ Владимиру Путину".

Начинать собирать детальную информацию об энергосистеме России в США начали в 2012 году, но со временем сбор информации превратился в сознательные атаки.

Ни один из собеседников издания, впрочем, не смог сказать, насколько успешными оказались попытки США хотя бы по итогам прошлого года. Поэтому сказать, что Вашингтон сможет "погрузить Россию во тьму", невозможно.

Трамп ничего не знает

Издание отмечает, что данные действия американской стороны "также сопряжены с серьезной опасностью вызвать эскалацию в каждодневной холодной войне между Вашингтоном и Москвой" в киберпространстве.

Примечательно также, что источники издания отмечают, что внедрением в российскую энергосистему занимаются исключительно военные. Трамп же информацию о проделанной работе не предоставляют.

Как говорится в материале, американские военные и сотрудники разведывательных служб опасаются, что президент США может приказать прекратить данные шаги или обсудить их с представителями других государств.

Утечка персональных данных и американский след

Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором в открытом доступе появились личные данные почти миллиона граждан России - клиентов трёх банков. Любопытный момент - в истории с утечкой информации эксперты обнаружили американский и украинский след: форум, где выложили данные, зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина.

Напомним, ранее "Коммерсантъ" сообщил о том, что в открытом доступе появились персональные сведения примерно 900 тысяч граждан России, которые пользовались услугами указанных кредитных организаций. Помимо имён, фамилий, телефонов, паспортных данных, была даже информация об остатках денег на счетах.

Роскомнадзор выяснил, что ресурс, с которого можно было скачать персональные данные клиентов банка, интернациональный. Эксперты ведомства при проверке обнаружили американский и украинский след в этом деле. Форум, как отметил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, "зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, сервера находятся на территории Германии".

"Включите мозги, это угроза"

Член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с Царьградом говорил о проблеме прозрачности личных данных граждан России. Проблема и в повальной цифровизации, и в неподготовленности сотрудников, которые должны отвечать за сохранность сведений. Ведь сегодня личная информация часто оказывается в руках гражданских лиц, которые не проходили обучение, не знают о гостайне.

Подобный пример сегодня описывал The Insider, говоря о том, что информация о ведомственных домах Службы внешней разведки (СВР) оказалась в открытом доступе на официальном сайте мэрии Москвы. Официальная позиция мэрии пока не ясна, Царьград в ожидании ответа на запрос. К слову, указанная публикация - еще одна сторона проблемы. Используя подобные информационные поводы, разного рода издания начинают говорить уже о плохой работе разведки и других структур, связывая одно с другим, добавляя третье. В результате на поверхности остается лишь заявленный в анонсе вывод, а в путанице заявлений разобраться все сложнее.

"Искусственный разум, о котором так долго говорят большевики... В конечном итоге это обучаемая система, позволяющая собирать без участия человека полнейшее досье на любую личность. Независимо от его должностного положения, его функций, которые он выполняет. Надо активно противодействовать. Здесь должны быть такие фильтры, которые не позволят каким-либо домохозяйкам, сидящим на пульте товарищества собственников жилья, использовать эту информацию в корыстных целях. А такая информация сегодня попадает в руки тех, к кому не должна попадать. Что у нас вообще творится в этой жизни? Обратите внимание, стоит человеку дать возможность обрабатывать свои данные, как его телефон, домашний адрес и прочее попадают в открытый доступ. Это что такое? Каким-то образом прокуратура должна реагировать на грубейшее нарушение конституции в сфере защиты прав и свобод граждан. Это только частность".