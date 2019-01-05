Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Неверный сигнал": Американский сенатор хочет сорвать визит Рогозина п...
Минувший год принес Порошенко $20 млн и 12-кратный рост доходов
Китай готовится вооружить рельсотронами ракетный эсминец-гигант "проект 005...
«Ситуация серьёзная»: хакеры выложили в интернет личные данные сотен немецких по...
Главная / Политика

"Предупреждение Путина" назвали самым популярным роликом года на Западе

05 января 2019, 02:24  •  50 • Политика
Рейтинг самых популярных роликов года о России на Западе составили журналисты ИноСМИ. Свое место среди победителей заняло видео с названием "Предупреждение Путина".
В подборке самых популярных видео о России по итогам 2018 года - именно с точки зрения западного зрителя - лидерские позиции отошли в большинстве своем роликам о военной мощи, российском быте и культуре. Кстати, в последнем случае особый интерес был к мультфильмам. Ранее мы уже говорили об общей подборке. Теперь остановимся на самых примечательных роликах.
Так, лидером "проката" стало видео "Предупреждение Путина...", где "Россия показывает мощь в пропагандистском клипе, посвященном Дню ВВС. Таким образом, видео презентовала британская Daily Express, публикуя материалы Министерства обороны России. Вся соль была в подаче, когда традиционную видеооткрытку показали как пример пропаганды. На деле же видео, сопровождающееся драматической музыкой, показывает множество российских военных самолетов, включая истребители и вертолеты.
На канале Минобороны ролик посмотрели почти 86 тысяч человек. На сайте ИноСМИ заметкой с тем же роликом интересовались почти 40 тысяч человек.
Рейтинг составлен ИноСМИ по итогам работы в течение года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

50
Источник
Похожие новости
04 января 2019, 06:54
"Постить мемы о стене > строить стену": Подписчики отреагировали на пост Трампа в стиле "Игры престолов"
05 января 2019, 02:24
"Поехала совсем кукуха у Ходора": В Сети не поверили в заявления Ходорковского о Магнитогорске
04 января 2019, 23:09
Минувший год принес Порошенко $20 млн и 12-кратный рост доходов

04 января 2019, 19:54
Китай готовится вооружить рельсотронами ракетный эсминец-гигант "проект 005"
04 января 2019, 13:24
Палата представителей США одобрила бюджет без финансирования "нерентабельного и не имеющего отношения к политике" проекта стены
04 января 2019, 10:09
Шпион Пол Уилан — подданный Британии — The Times
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
05 января 2019, 02:09
С прицелом на Вашингтон: МИД Польши предложил расширить нормандский формат переговоро...
05 января 2019, 00:39
О фильме "Свидетели Путина", важности возвращении советского гимна и либеральном непо...
05 января 2019, 02:24
Команда Порошенко готова продаться России за $3 миллиарда – украинский чиновник
05 января 2019, 02:24
"Самый нереальный проект Кремля": Крымский мост показал блеф Киева, став са...
05 января 2019, 02:24
"Поехала совсем кукуха у Ходора": В Сети не поверили в заявления Ходорковск...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
04 января 2019, 03:39
"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" рассказывает об издевательствах сослуживцев
30 декабря 2018, 19:39
"Потому что не надо было злить русских": Как арабы восхищались политическими талантами Путина
31 декабря 2018, 08:39
В Financial Times написали о "больших потерях русских" в войне с Украиной
03 января 2019, 20:54
В Крыму ответили на заявление Киева о проходе кораблей через Керченский пролив
02 января 2019, 15:54
В Совфеде призвали "задавить гадину", возвеличивающую фашиста Бандеру
01 января 2019, 17:09
Европа изымает из оборота банкноты в 500 евро
29 декабря 2018, 20:54
"Шутки заканчиваются": Эксперт об эмбарго для Украины и ужесточении политики России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.