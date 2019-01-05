"Предупреждение Путина" назвали самым популярным роликом года на Западе

Рейтинг самых популярных роликов года о России на Западе составили журналисты ИноСМИ. Свое место среди победителей заняло видео с названием "Предупреждение Путина".

В подборке самых популярных видео о России по итогам 2018 года - именно с точки зрения западного зрителя - лидерские позиции отошли в большинстве своем роликам о военной мощи, российском быте и культуре. Кстати, в последнем случае особый интерес был к мультфильмам. Ранее мы уже говорили об общей подборке. Теперь остановимся на самых примечательных роликах.

Так, лидером "проката" стало видео "Предупреждение Путина...", где "Россия показывает мощь в пропагандистском клипе, посвященном Дню ВВС. Таким образом, видео презентовала британская Daily Express, публикуя материалы Министерства обороны России. Вся соль была в подаче, когда традиционную видеооткрытку показали как пример пропаганды. На деле же видео, сопровождающееся драматической музыкой, показывает множество российских военных самолетов, включая истребители и вертолеты.

На канале Минобороны ролик посмотрели почти 86 тысяч человек. На сайте ИноСМИ заметкой с тем же роликом интересовались почти 40 тысяч человек.

Рейтинг составлен ИноСМИ по итогам работы в течение года.