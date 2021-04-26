|
"Предупреждение Москве": Сверхсекретный" самолёт-шпион НАТО подняли в воздух для разведки
26 апреля 2021, 03:40 • 31 • Политика
Американский самолёт-разведчик U-2 поднят в воздух с британской базы и направлен на разведку в Европу, сообщают британские СМИ. Как утверждает издание, воздушное судно должно провести разведывательную операцию.
"Сверхсекретный" самолёт-шпион вылетел из Англии, чтобы провести разведку в России, пишет Daily Mail. Как говорится в статье, U-2 был поднят в воздух из-за напряжённости на российско-украинской границе.
"Присутствие U-2 в Европе — это предупреждение Москве", — говорится в статье.
Самолёт-шпион ранее был замечен над авиабазой в Глостершире в последние недели, но в Минобороны Великобритании не комментировали причины использования U-2.
Россия в последние годы отмечает рост агрессивных военных маневров НАТО у западных и южных границ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 апреля 2021, 03:15
|
24 апреля 2021, 05:50
|
19 апреля 2021, 15:50
|
22 апреля 2021, 02:30
|
22 апреля 2021, 05:15
|
20 апреля 2021, 01:00
|
19 апреля 2021, 10:20