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"Предупреждение Москве": Сверхсекретный" самолёт-шпион НАТО подняли в воздух для разведки

26 апреля 2021, 03:40  •  31 • Политика
Американский самолёт-разведчик U-2 поднят в воздух с британской базы и направлен на разведку в Европу, сообщают британские СМИ. Как утверждает издание, воздушное судно должно провести разведывательную операцию.
"Сверхсекретный" самолёт-шпион вылетел из Англии, чтобы провести разведку в России, пишет Daily Mail. Как говорится в статье, U-2 был поднят в воздух из-за напряжённости на российско-украинской границе.
"Присутствие U-2 в Европе — это предупреждение Москве", — говорится в статье.
Самолёт-шпион ранее был замечен над авиабазой в Глостершире в последние недели, но в Минобороны Великобритании не комментировали причины использования U-2.
Россия в последние годы отмечает рост агрессивных военных маневров НАТО у западных и южных границ.

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