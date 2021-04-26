"Предупреждение Москве": Сверхсекретный" самолёт-шпион НАТО подняли в воздух для разведки

Американский самолёт-разведчик U-2 поднят в воздух с британской базы и направлен на разведку в Европу, сообщают британские СМИ. Как утверждает издание, воздушное судно должно провести разведывательную операцию.

"Сверхсекретный" самолёт-шпион вылетел из Англии, чтобы провести разведку в России, пишет Daily Mail. Как говорится в статье, U-2 был поднят в воздух из-за напряжённости на российско-украинской границе.

"Присутствие U-2 в Европе — это предупреждение Москве", — говорится в статье.

Самолёт-шпион ранее был замечен над авиабазой в Глостершире в последние недели, но в Минобороны Великобритании не комментировали причины использования U-2.

Россия в последние годы отмечает рост агрессивных военных маневров НАТО у западных и южных границ.