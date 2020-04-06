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"Предупредительный шаг": Джонсона из-за COVID-19 подключат к аппарату ИВЛ - источник

06 апреля 2020, 20:35  •  31 • В мире
10 дней назад у британского премьер-министра была диагностирована COVID-19. После этого министр объявил о самоизоляции. Однако симптомы заболевания не исчезли, Джонсон был направлен в больницу, где врачи собираются подключить его к аппарату ИВЛ. "Это предупредительный шаг", - сообщили в офисе премьера.
Как сообщает таблоид The Sun, Борис Джонсон находится в больнице Святого Томаса в центре Лондона буквально через мост от парламента.
Из-за того, что и спустя 10 дней после того как врачи поставили диагноз, состояние премьер-министра не улучшилось и его по-прежнему продолжала мучить лихорадка, его помощники всерьёз обеспокоились. Вскоре представитель Даунинг-стрит объявил о том, что Борис Джонсон по совету своего врача был госпитализирован "для проведения анализов". "Это предупредительный шаг", - добавил он.
Между тем источники РИА "Новости" сообщили о том, что премьер-министр будет подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Накануне беременная невеста Джонсона сообщила о том, что симптомы коронавирусной инфекции появились и у неё, в связи с чем она уже неделю находится на самоизоляции.
Напомним, ранее наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у принца Чарльза, однако у него были "слабые симптомы заболевания", поэтому он временно стал "работать из дома".
После того как COVID-19 нашли и у Джонсона, Reuters предположило, что министр заразился от принца. Однако вопрос о том, заразил ли Чарльз королеву, некоторое время оставался открытым.

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