"Предупредительный шаг": Джонсона из-за COVID-19 подключат к аппарату ИВЛ - источник

Как сообщает таблоид The Sun, Борис Джонсон находится в больнице Святого Томаса в центре Лондона буквально через мост от парламента.

Из-за того, что и спустя 10 дней после того как врачи поставили диагноз, состояние премьер-министра не улучшилось и его по-прежнему продолжала мучить лихорадка, его помощники всерьёз обеспокоились. Вскоре представитель Даунинг-стрит объявил о том, что Борис Джонсон по совету своего врача был госпитализирован "для проведения анализов". "Это предупредительный шаг", - добавил он.

Между тем источники РИА "Новости" сообщили о том, что премьер-министр будет подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Накануне беременная невеста Джонсона сообщила о том, что симптомы коронавирусной инфекции появились и у неё, в связи с чем она уже неделю находится на самоизоляции.

Напомним, ранее наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у принца Чарльза, однако у него были "слабые симптомы заболевания", поэтому он временно стал "работать из дома".

После того как COVID-19 нашли и у Джонсона, Reuters предположило, что министр заразился от принца. Однако вопрос о том, заразил ли Чарльз королеву, некоторое время оставался открытым.