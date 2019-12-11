"Предстоит ответить на многие вызовы": Патриарх Кирилл пообещал продолжить борьбу с расколом Церкви в 2020 году

В новом году Русская Церковь продолжит борьбу против раскола Православного мира. С таким заявлением выступил Предстоятель Русской Церкви Патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

Он отметил, что в 2020 году Русской Церкви предстоит ответить на многие вызовы и приложить ещё больше усилий для укрепления канонической чистоты Православия и единства Православного мира. Патриарх Кирилл выразил надежду, что Господь проявит Свою милость и поможет Русской Церкви приблизиться к решению главной задачи - восстановить единство и преодолеть разлагающую, губительную силу раскольников, которые разносят опасные семена раздора.

"Будем надеяться, что по милости Божией раскол не будет расширяться, но, напротив, станет сходить на нет. Господь всех нас призвал к тому, чтобы мы были верны Ему даже до смерти, и эта верность должна проявляться в том числе в отстаивании единства Церкви", - сказал Предстоятель Русской Церкви.

Он добавил, то, что сейчас происходит внутри раскола, свидетельствует о его безблагодатности. Раскол всегда порождает новые расколы, и это видно на примере украинских раскольников, в среде которых возникли новые глубочайшие противоречия.