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"Предстоит ответить на многие вызовы": Патриарх Кирилл пообещал продолжить борьбу с расколом Церкви в 2020 году
11 декабря 2019, 23:54 • 72 • Политика
Патриарх Кирилл призвал продолжить борьбу за православное единство в новом году. "В двадцатом году предстоит ответить на многие вызовы", - отметил Предстоятель Русской Церкви.
В новом году Русская Церковь продолжит борьбу против раскола Православного мира. С таким заявлением выступил Предстоятель Русской Церкви Патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета.
Он отметил, что в 2020 году Русской Церкви предстоит ответить на многие вызовы и приложить ещё больше усилий для укрепления канонической чистоты Православия и единства Православного мира. Патриарх Кирилл выразил надежду, что Господь проявит Свою милость и поможет Русской Церкви приблизиться к решению главной задачи - восстановить единство и преодолеть разлагающую, губительную силу раскольников, которые разносят опасные семена раздора.
Он добавил, то, что сейчас происходит внутри раскола, свидетельствует о его безблагодатности. Раскол всегда порождает новые расколы, и это видно на примере украинских раскольников, в среде которых возникли новые глубочайшие противоречия.
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