"Представьте… забивать витрины на Тверской": Бутина возмутилась молчанием России по поводу США

Бутина называет Россию "добренькой" - не вмешивается в выборный процесс США, просто молча наблюдает.

"Теперь представьте, на минуточку, что (не дай Бог) у нас стали бы возводить заграждение возле Кремля и забивать витрины магазинов на Тверской фанерой", - предложила она.

Госдеп обрушил бы на Россию волну возмущения. Санкций наверняка было бы не миновать, ведь ситуация являлась бы далеко не демократичной. А Россия молчит.

По мнению Бутиной, это происходит из-за понимания русскими людьми чувств "несчастных американцев", которые находятся "в шаге от гражданской войны". Жители России искренне хотят, "чтобы всё обошлось", потому что когда брат идёт на брата - это "воистину страшно".

"Мы никому такого не желаем… Нам вас жаль", - написала автор Telegram-канала "Мария Бутина".

Скриншот: Telegram/@mariabutina

В США продолжаются выборы президента. Из-за разницы во времени наблюдаются определённые трудности в отслеживании процесса, поэтому Царьград публикует таймлайн, по которому будет легче ориентироваться, в пересчёте на московское время:

03:00 - в восточной части страны закроются избирательные участки, которые открылись первыми. Через полчаса - ещё ряд участков в других штатах. В сумме из 538 выборщиков там 130.

05:00 - закрытие участков в большей части "колеблющихся" штатов и некоторые другие. Всего примерно 430 выборщиков.

06:00 - к этому моменту все избиратели в последних колеблющихся штатах отдадут свои голоса.

09:00 - закрытие последнего избирательного участка - на Аляске.

Первые данные подсчёта голосов ожидаются около 04:00 по московскому времени.

Обычно к семи утра в предыдущие годы уже можно было более-менее точно назвать лидирующего кандидата, но в этом году будет всё иначе. Часть американцев голосовала по почте, поэтому считать голоса могут несколько дней.

Ранее Мария Бутина заявляла, что после официального объявления итогов голосования возможны судебные тяжбы между кандидатами, конфликты и прочие разбирательства. По её прогнозам, имя нового президента американцы точно будут знать примерно к середине января, так как на конец этого месяца назначена инаугурация.

"Ждите смуту. Ждите", - писала Бутина.