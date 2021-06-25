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"Представьте, Путин отдаёт Украине Крым…": Армянский нонсенс объяснил политолог

25 июня 2021, 19:35  •  234 • Политика
Армянский нонсенс объяснил политолог Геворг Мирзаян. Речь о победе партии Никола Пашиняна на выборах в армянский парламент. Эксперт заметил, что такой исход голосования, действительно, может показаться в России чем-то удивительным: "Представьте, Путин отдаёт Украине Крым…".
Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян в эфире программы "Без цензуры" на Царьграде оценил результаты досрочных выборов в армянский парламент.
По информации ЦИК республики, победила партия "Гражданский договор", которую возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян. За неё проголосовали почти 54% граждан.
Второе место занял политический блок "Армения" под руководством экс-президента Роберта Кочаряна, набрав лишь немногим больше 21%.
Мирзаян заметил, что такой исход голосования может показаться в России нонсенсом, как и в целом многое из того, что происходит в этой республике:
Вот на секундочку себе представьте картинку: Владимир Путин отдаёт Украине Крым. Кто за него после этого проголосует в России? Может быть, навальнисты - то есть пара процентов максимум. Или, допустим: идёт массовое выступление на Болотной, Владимир Путин убегает в бункер и оттуда по телефону общается с правительством, и так далее. Кто после этого за него проголосует? Да никто. А в Армении голосуют.

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