"Представьте, Путин отдаёт Украине Крым…": Армянский нонсенс объяснил политолог

Армянский нонсенс объяснил политолог Геворг Мирзаян. Речь о победе партии Никола Пашиняна на выборах в армянский парламент. Эксперт заметил, что такой исход голосования, действительно, может показаться в России чем-то удивительным: "Представьте, Путин отдаёт Украине Крым…".

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян в эфире программы "Без цензуры" на Царьграде оценил результаты досрочных выборов в армянский парламент.

По информации ЦИК республики, победила партия "Гражданский договор", которую возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян. За неё проголосовали почти 54% граждан.

Второе место занял политический блок "Армения" под руководством экс-президента Роберта Кочаряна, набрав лишь немногим больше 21%.

Мирзаян заметил, что такой исход голосования может показаться в России нонсенсом, как и в целом многое из того, что происходит в этой республике: