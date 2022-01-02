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"Представляю, как Путин смеялся": Читатели Daily Mail оценили угрозу Байдена России

02 января 2022, 09:50  •  258 • Политика
Читатели британского таблоида The Daily Mail оценили угрозу президента США Джо Байдена России. "Представляю, как Путин смеялся", - хохочут пользователи Сети.
Такие комментарии читатели издания написали под материалом о переговорах Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись перед празднованием Нового года. В статье говорится, как Байден пригрозил лидеру России "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. При этом Путин отметил, что подобные санкции будут означать полный разрыв отношений с США. После переговоров Байден заявил журналистам о том, что он "ясно дал понять" президенту Путину о недопустимости "вторжения" на Украину и пригрозил ему "высокой ценой".
Читателей издания насмешили слова об угрозах Путину.
"Я подозреваю, что Путин просто похлопал Джо по голове и сказал ему помолчать", - пишет MidlandsYam.
Другие пользователи призывают честно признаться в том, что Байдена не боится ни один мировой лидер.
"Все смеются над ним за закрытыми дверями, и никто не воспринимает его всерьёз", - считает BigBlueBill.
"Учитывая, что это парень, который думал, что баллотируется в Сенат, а не в президенты, я могу представить, как Путин смеялся", - отметил TD5555.

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