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"Представляете, как бы он поменял страну?": Грефу прочат кресло Мишустина
24 сентября 2020, 18:10 • 196 • Политика
Основатель группы TCS Group Holding Олег Тиньков прочит главе Сбера кресло премьер-министра России Михаила Мишустина. "Представляете, как бы он поменял страну?" - спросил он. Однако оптимизм Тинькова не разделил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
По мнению Тинькова, "Греф, безусловно, талантливый банкир", однако "ему тесно в рамках госбанка. Его нужно, конечно, сделать премьер-министром".
"Представляете, как бы он поменял страну?" - отметил он.
При этом Юрий Пронько не разделил оптимизма Тинькова и иронично уточнил:
"Представили, во что превратит страну премьер Греф?"
Предложение Тинькова также прокомментировал журналист Станислав Натанзон.
"Олег Тиньков, посмотрев презентацию Сбера, предложил сделать Германа Грефа премьер-министром России. Вот как надо от конкурентов избавляться!" - отметил он в своём Telegram-канале.
Отметим, что, по словам Германа Грефа, теперь в офисах банка не будет ни бронестёкол, ни касс. Вместо них - удобные столики. Судя по новшествам обслуживания, в Сбере решили наплевать на безопасность?
Сбербанк не только обновил свой логотип за баснословные деньги, укоротив название на четыре буквы, но и, похоже, решил наплевать на безопасность своих клиентов и их сбережений, о чём ранее также рассказывал Царьград.
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