"Представляете, как бы он поменял страну?": Грефу прочат кресло Мишустина

По мнению Тинькова, "Греф, безусловно, талантливый банкир", однако "ему тесно в рамках госбанка. Его нужно, конечно, сделать премьер-министром".

"Представляете, как бы он поменял страну?" - отметил он.

При этом Юрий Пронько не разделил оптимизма Тинькова и иронично уточнил:

"Представили, во что превратит страну премьер Греф?"

Предложение Тинькова также прокомментировал журналист Станислав Натанзон.

"Олег Тиньков, посмотрев презентацию Сбера, предложил сделать Германа Грефа премьер-министром России. Вот как надо от конкурентов избавляться!" - отметил он в своём Telegram-канале.

Отметим, что, по словам Германа Грефа, теперь в офисах банка не будет ни бронестёкол, ни касс. Вместо них - удобные столики. Судя по новшествам обслуживания, в Сбере решили наплевать на безопасность?

Сбербанк не только обновил свой логотип за баснословные деньги, укоротив название на четыре буквы, но и, похоже, решил наплевать на безопасность своих клиентов и их сбережений, о чём ранее также рассказывал Царьград.