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"Предсказывать надо не прошлое, а будущее": Сатановский послал финансиста Демуру... за гречкой

22 апреля 2020, 20:10  •  54 • Политика
Финансист Степан Демура утверждает, что в России якобы "на самом деле дефолт уже наступил", а вскоре и вовсе ожидается полный коллапс. "Предсказывать надо не прошлое, а будущее", - советует финансисту Евгений Сатановский, посылая его и других таких же предсказателей "за гречкой".
Бывший финансовый аналитик и финансист Степан Демура заявил, что в России уже на самом деле наступил дефолт и вскоре вся экономическая система схлопнется. Его панические прогнозы прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
Он напомнил, что если посмотреть на другие прогнозы этого финансового предсказателя, то быстро выяснится, что почти ничего из них не сбылось, за исключением кризиса 2008 года. Но тут более вероятно, что он просто угадал, считает экономист.
"Так и стоящие часы дважды в сутки показывают верное время. Всё остальное - пальцем в небо, причём с треском. За что его с каналов и попёрли", - пишет Сатановский на своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Эксперт напоминает, что давать прогнозы - это вообще очень зыбкая и скользкая тема. И если в неё лезть, то со стопроцентной вероятностью обгадишься. Поэтому занимаются этим в основном только или мелкие, наглые и безответственные авантюристы, чтоб заметили, или, напротив, уверенные в себе до полной отмороженности и оторванности от реального мира, полагающие себя неувольняемыми, несменяемыми и, судя по всему, вечными крупные чиновники финансово-экономического блока. Которые что в голову придёт, то и несут.
"Маргиналы информпространства и небожители пространства административного сходятся на почве дурацких, по-разному, но всегда одинаково тревожных предсказаний, которые не сбываются никогда. Как не сбываются и предсказания благостные, которые они тоже делают", - отмечает Сатановский.
В этой связи он советует брать пример с Уинстона Черчилля. Тот, хоть и был врагом России, но в одном был прав точно - что предсказывать надо не будущее, а прошлое. Это очень хорошо для репутации предсказывающего.
"Так что... что будет, то и будет. Но совершенно точно не то, что Демура предсказывает. Да и все прочие авгуры от экономики. Вне зависимости от должностей, постов и уровня зарплаты. Шли бы они все... за гречкой", - подводит итог Сатановский.

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