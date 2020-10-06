|
"Предсказание" Симоньян о большой войне подтвердилось: Степанакерт превращается в город-призрак
06 октября 2020, 10:40 • 7 • В мире
Главред RT Маргарита Симоньян в начале обострения ситуации в Нагорном Карабахе отмечала, что противостояние, по всей видимости, выльется в большую войну. Спустя неделю это "предсказание" вылилось в пугающую реальность: Степанакерт под артиллерийскими и авиационными ударами противника постепенно превращается в город-призрак.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая ранее жёстко критиковала власти Армении, во время начала боёв в Нагорном Карабахе предупреждала о неминуемом. По её оценкам, всеобщая мобилизация в Армении свидетельствовала об одном - будет большая война.
"Всеобщая мобилизация в Армении. Это большая война", - отмечала она в своём посте на Facebook 27 сентября.
Спустя неделю её "предсказание" воплотилось в пугающую реальность: Степанакерт под ударами артиллерии и из-за постоянных обстрелов превратился в город-призрак с разрушенными домами. Улицы пустеют, кафе и магазины закрываются, время от времени в городе звучат сирены воздушной тревоги, сообщает РИА "Новости".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку начал наступление на карабахском направлении.
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населённые пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
7
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2020, 02:35
|
01 октября 2020, 05:05
|
02 октября 2020, 21:25
|
03 октября 2020, 11:10
|
05 октября 2020, 00:45
|
02 октября 2020, 04:00
|
01 октября 2020, 03:15