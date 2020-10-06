"Предсказание" Симоньян о большой войне подтвердилось: Степанакерт превращается в город-призрак

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая ранее жёстко критиковала власти Армении, во время начала боёв в Нагорном Карабахе предупреждала о неминуемом. По её оценкам, всеобщая мобилизация в Армении свидетельствовала об одном - будет большая война.

"Всеобщая мобилизация в Армении. Это большая война", - отмечала она в своём посте на Facebook 27 сентября.

Всеобщая мобилизация в Армении. Это большая война. Опубликовано Margarita Simonyan Воскресенье, 27 сентября 2020 г.

Спустя неделю её "предсказание" воплотилось в пугающую реальность: Степанакерт под ударами артиллерии и из-за постоянных обстрелов превратился в город-призрак с разрушенными домами. Улицы пустеют, кафе и магазины закрываются, время от времени в городе звучат сирены воздушной тревоги, сообщает РИА "Новости".

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку начал наступление на карабахском направлении.

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населённые пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.