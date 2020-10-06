Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Р...
Главная / В мире

"Предсказание" Симоньян о большой войне подтвердилось: Степанакерт превращается в город-призрак

06 октября 2020, 10:40  •  7 • В мире
Главред RT Маргарита Симоньян в начале обострения ситуации в Нагорном Карабахе отмечала, что противостояние, по всей видимости, выльется в большую войну. Спустя неделю это "предсказание" вылилось в пугающую реальность: Степанакерт под артиллерийскими и авиационными ударами противника постепенно превращается в город-призрак.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая ранее жёстко критиковала власти Армении, во время начала боёв в Нагорном Карабахе предупреждала о неминуемом. По её оценкам, всеобщая мобилизация в Армении свидетельствовала об одном - будет большая война.
"Всеобщая мобилизация в Армении. Это большая война", - отмечала она в своём посте на Facebook 27 сентября.
Всеобщая мобилизация в Армении. Это большая война.
Опубликовано Margarita Simonyan Воскресенье, 27 сентября 2020 г.
Спустя неделю её "предсказание" воплотилось в пугающую реальность: Степанакерт под ударами артиллерии и из-за постоянных обстрелов превратился в город-призрак с разрушенными домами. Улицы пустеют, кафе и магазины закрываются, время от времени в городе звучат сирены воздушной тревоги, сообщает РИА "Новости".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку начал наступление на карабахском направлении.
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населённые пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



7
Источник
Похожие новости
06 октября 2020, 01:30
Один из штатов США оказался... русским
06 октября 2020, 01:30
Недостаточно иметь "чугунную челюсть": Баранец указал на отличие русского спецназа от американского
06 октября 2020, 03:20
Карабахские шахматы: Эрдоган играет чёрными
05 октября 2020, 21:50
"Благодарю за поддержку. Никогда не забуду": Больного COVID Трампа вывезли в Мэриленд
06 октября 2020, 01:30
Варфоломей нацелился на Македонию
06 октября 2020, 02:20
«Серьёзная трещина в отношениях»: почему НАТО продолжает настаивать на отказе Турции от российских С-400
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
01 октября 2020, 05:05
Песков тонко поддел американских политиков за "щенка Путина"
02 октября 2020, 21:25
"Как изысканно, Никита Сергеевич. Блеск!": Шафран оценила ответ Михалкова хакерам
03 октября 2020, 11:10
В украинских СМИ призвали покончить с растлителем Порошенко выстрелом в голову
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
02 октября 2020, 04:00
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.