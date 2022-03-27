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"Предсказание" из 90-х - Собчак об Украине: Семь минут, которые расставляют всё по местам
27 марта 2022, 13:45 • 541 • В мире
Политик Анатолий Собчак в интервью в 1990-х объяснял, чем чревата позиция Украины, и описывал, куда могут завести Незалежную её устремления.
Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак ещё в 1990-х предупреждал, в каком векторе будет развиваться "незалежная" Украина.
По его словам, идея о содружестве, сперва предлагаемая Украиной, была передышкой для того, чтобы Незалежная наращивала армию. Причём уже тогда у Киева были амбициозные планы - по наращиванию войск до 400 тысяч. Кроме того, подчёркивал Собчак, на Украине образовался опасный симбиоз - бывшей партийной номенклатуры и крайних националистов.
"Они очень быстро нашли друг друга", - отмечал Собчак, добавляя, что в таком союзе нет места ни правам человека, ни независимости в её мирном понимании.
Для "украинской независимости" нужна армия, которую они бы сколотили в как можно более короткие сроки, пояснял политик. "Не сомневаюсь, что завтра они предъявят претензии, да и уже предъявили, на ядерное оружие", - заявлял он.
В целом история с Украиной ещё из 1990-х виделась проблемой для всего мирового сообщества.
Автор телеграм-канала "Катарсис" подчёркивает, что это старинное интервью с Собчаком важно посмотреть, чтобы понимать, на что сейчас направлены действия России.
"Очень интересная речь Собчака об Украине, геополитических базовых конфликтах между Украиной и Россией, о претензиях Украины на ядерное оружие и многом другом, из начала 90-х. Мнение тем интереснее, что Собчак безусловно политически повлиял на Путина и они наверняка не раз обсуждали эту тему. Так что выделите 7 минут и посмотрите - это действительно интересно", - отметил блогер.
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