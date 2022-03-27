Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут...
"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки&q...
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте...
Главная / В мире

"Предсказание" из 90-х - Собчак об Украине: Семь минут, которые расставляют всё по местам

27 марта 2022, 13:45  •  541 • В мире
Политик Анатолий Собчак в интервью в 1990-х объяснял, чем чревата позиция Украины, и описывал, куда могут завести Незалежную её устремления.
Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак ещё в 1990-х предупреждал, в каком векторе будет развиваться "незалежная" Украина.
По его словам, идея о содружестве, сперва предлагаемая Украиной, была передышкой для того, чтобы Незалежная наращивала армию. Причём уже тогда у Киева были амбициозные планы - по наращиванию войск до 400 тысяч. Кроме того, подчёркивал Собчак, на Украине образовался опасный симбиоз - бывшей партийной номенклатуры и крайних националистов.
"Они очень быстро нашли друг друга", - отмечал Собчак, добавляя, что в таком союзе нет места ни правам человека, ни независимости в её мирном понимании.
Для "украинской независимости" нужна армия, которую они бы сколотили в как можно более короткие сроки, пояснял политик. "Не сомневаюсь, что завтра они предъявят претензии, да и уже предъявили, на ядерное оружие", - заявлял он.
В целом история с Украиной ещё из 1990-х виделась проблемой для всего мирового сообщества.
Автор телеграм-канала "Катарсис" подчёркивает, что это старинное интервью с Собчаком важно посмотреть, чтобы понимать, на что сейчас направлены действия России.
"Очень интересная речь Собчака об Украине, геополитических базовых конфликтах между Украиной и Россией, о претензиях Украины на ядерное оружие и многом другом, из начала 90-х. Мнение тем интереснее, что Собчак безусловно политически повлиял на Путина и они наверняка не раз обсуждали эту тему. Так что выделите 7 минут и посмотрите - это действительно интересно", - отметил блогер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


541
Источник
Похожие новости
26 марта 2022, 03:55
Сначала газ за рубли, потом - отставка: Польская PGNiG потеряла главу компании
27 марта 2022, 00:15
«Челночная дипломатия»: зачем Макрон инициировал план эвакуации жителей Мариуполя
25 марта 2022, 22:05
Дефицит горчицы, подсолнечного масла и рыбы: Запад застонал от санкций против России
27 марта 2022, 12:00
Польская карта со Львом и Ровно. Русские усмехнулись: "Гиена Европы ничего не получит"
25 марта 2022, 22:05
Дальнобойщики оказались в заложниках на Украине. Освободить удалось пока шестерых
26 марта 2022, 08:30
«Имитация военной деятельности»: зачем ЕС принял новую оборонную стратегию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2022, 17:00
Путин внезапно прервал совещание с правительством: "Я прошу меня извинить"
27 марта 2022, 02:40
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
25 марта 2022, 18:35
"А почему 12 выходит?": Украинский военный не поверил собственным пальцам
23 марта 2022, 07:40
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
23 марта 2022, 20:30
С полуночи никакого плена: "Азову"* дали последний шанс на выход из Мариуполя
20 марта 2022, 18:40
Очищение огнём: Удар русскими "Солнцепёками" по украинским неонацистам попал на видео
25 марта 2022, 03:25
Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.